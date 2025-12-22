Gold & Silber knacken wieder neue Rekorde – bestes Jahr seit über 40 Jahren

Im Jahresverlauf haben sich Gold und Silber zu den herausragenden Anlagen entwickelt. Gold liegt seit Jahresbeginn mit fast 70 Prozent im Plus, Silber sogar mit rund 128 Prozent. Beide Metalle profitieren davon, dass Anleger Risikoanlagen meiden und sichere Häfen suchen. Gold gilt traditionell als Schutz in wirtschaftlich oder geopolitisch unsicheren Zeiten, ein Muster, das sich 2025 mehrfach bestätigt hat.

Gold und Silber setzen ihre außergewöhnliche Rallye zum Jahresende 2025 fort und markieren neue Allzeithochs. Der Goldpreis stieg am Montagmorgen um rund 1,6 Prozent auf etwa 4.411 US-Dollar je Feinunze und beendet damit die Konsolidierung der vergangenen Wochen. Auch Silber legte kräftig zu, kletterte um knapp 3 Prozent auf über 69 US-Dollar und nähert sich weiter der Marke von 70 US-Dollar. Marktteilnehmer sehen Edelmetalle weiter als Absicherung gegen politische Risiken, insbesondere gegen mögliche Einflussnahme auf die US-Notenbank.

"Der Wert von Gold als potenzielle monetäre Absicherung ist wieder gestiegen", zitiert CNBC Matthew McLennan, Leiter des Global-Value-Teams bei First Eagle Investments. Hintergrund seien hohe Staatsdefizite in den USA, Europa und zunehmend auch in Asien. Gold habe sich von einem lange unterbewerteten Absicherungsinstrument zu einem "rationaler bewerteten Wert" entwickelt, während andere Edelmetalle diesem Anstieg "mit einer gewissen Hebelwirkung" folgten.

Zusätzlichen Rückenwind liefern Erwartungen weiterer Zinssenkungen in den USA. Händler setzen darauf, dass niedrigere Zinsen Edelmetallen zugutekommen, da sie keine laufenden Erträge abwerfen. Gleichzeitig beobachten Investoren aufmerksam die Diskussion um die künftige Führung der US-Notenbank, nachdem Präsident Donald Trump mehrfach Druck auf Fed-Chef Jerome Powell ausgeübt hatte. Zweifel an der geldpolitischen Unabhängigkeit stärken die Nachfrage nach Gold als Wertspeicher.

Auch geopolitische Spannungen tragen zur Rallye bei. Verschärfte Sanktionen gegen Venezuela, Angriffe im Umfeld des Ukraine-Kriegs sowie zunehmende Spannungen zwischen großen Wirtschaftsräumen erhöhen die Unsicherheit an den Märkten. Parallel verzeichnen goldgedeckte ETFs erneut Zuflüsse, und auch Zentralbanken kaufen weiter physisches Gold.

Silber wird zusätzlich von Angebotsengpässen und spekulativen Zuflüssen getrieben, während Platin und Palladium ebenfalls stark zulegen. Insgesamt steuern die Edelmetalle auf ihre beste Jahresperformance seit mehr als vier Jahrzehnten zu – getragen von Inflationssorgen, geopolitischen Risiken und dem wachsenden Wunsch nach Stabilität im Portfolio.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





