    THIRDREALITY veröffentlicht Smart Color Bulb ZL4 (E27) für den europäischen Markt

    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    BERLIN, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- THIRDREALITY freut sich, die Smart Color Bulb ZL4 (E27) einzuführen und damit sein Zigbee-Beleuchtungssortiment auf den europäischen Markt auszuweiten. Seit der Markteinführung der US-Version im vergangenen Jahr hat das Unternehmen kontinuierlich Rückmeldungen von europäischen Kunden erhalten, die sich eine E27-Variante wünschten, die besser zu lokalen Fassungen und alltäglichen Nutzungssituationen passt. Als Reaktion darauf wurde die ZL4 unter sorgfältiger Berücksichtigung dieser Anforderungen entwickelt.

    Viele Kunden in ganz Europa teilten zwei wiederkehrende Erwartungen: eine Glühbirne, die in haushaltsübliche E27-Fassungen passt, sowie ein Zigbee-Gerät, das dazu beitragen kann, die Reichweite des Mesh-Netzwerks in Wohnungen mit dickeren Wänden oder größeren, verschachtelten Grundrissen zu verbessern. Diese alltagspraktischen Überlegungen spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der ZL4, um sicherzustellen, dass sie die in europäischen Lebensräumen am häufigsten anzutreffenden Szenarien berücksichtigt.

    Auf Basis des Zigbee-3.0-Standards arbeitet die Smart Color Bulb ZL4 mit einer Vielzahl kompatibler Hubs zusammen, darunter Home Assistant (ZHA / Zigbee2MQTT), Amazon-Echo-Geräte mit integriertem Zigbee, SmartThings, Aeotec, Homey, Hubitat, der THIRDREALITY Hub Gen2 Plus. Ein Zigbee-Hub ist erforderlich.

    Neben Millionen RGB-Farben, einem einstellbaren Weißton von 2700 K bis 6500 K sowie einer Helligkeitsregelung von 1 % bis 100 % fungiert die ZL4 auch als Zigbee-Repeater. Diese Funktion unterstützt eine robustere Mesh-Leistung und trägt zur Verbesserung der Kommunikationsstabilität in Wohnungen mit mehreren Räumen bei – ein wichtiger Aspekt in vielen europäischen Wohnungen und Häusern.

    Über kompatible Zigbee-Hubs können Nutzer die Beleuchtung aus der Ferne einstellen, Zeitpläne festlegen, Szenen erstellen und die Sprachsteuerung aktivieren. Die Integration in Apple Home und Google Home ist über die Smart Bridge MZ1 (separat erhältlich) möglich, und OTA-Firmware-Updates sorgen langfristig für einen zuverlässigen Betrieb.

    Die ZL4 ist im vertrauten A60-/E27-Format entworfen und fügt sich auf natürliche Weise in viele private sowie gewerbliche Beleuchtungsumgebungen ein, darunter Häuser, Wohnungen, Cafés und Gastronomiebereiche. Dank der Zigbee-Kommunikation arbeitet die Lampe zudem mit einem geringeren Energieverbrauch als viele WLAN-basierte Beleuchtungslösungen.

    THIRDREALITY dankt seinen europäischen Nutzern für ihr wertvolles Feedback. Die Einführung der ZL4 unterstreicht das anhaltende Bestreben des Unternehmens, Produkte anzubieten, die auf regionale Bedürfnisse abgestimmt sind und im Alltag eine stabile, verlässliche Leistung bieten.

    Verfügbarkeit:

    THIRDREALITY Smart Color Bulb ZL4 ist jetzt online erhältlich, unter anderem bei  Amazon oder über die offizielle Website 

    Weitere Links:

    Video – https://www.youtube.com/watch?v=0M-r9owfGjs

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/thirdreality-veroffentlicht-smart-color-bulb-zl4-e27-fur-den-europaischen-markt-302647943.html



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
