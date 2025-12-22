    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBerkshire Hathaway Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Berkshire Hathaway Registered (B)

    Nach 60 Jahren Börse

    1285 Aufrufe 1285 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warren Buffett kassierte Milliarden – das war sein Trick

    Kein Zocken, kein Hype, kein Timing. Ein Milliardeninvestor erklärt, warum Altmeister Warren Buffett fast jeden Marktzyklus überlebte – und was Privatanleger daraus mitnehmen sollten.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach 60 Jahren Börse - Warren Buffett kassierte Milliarden – das war sein Trick
    Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Der angekündigte Rückzug von Warren Buffett als CEO von Berkshire Hathaway markiert für viele Anleger das Ende einer Ära. Nach mehr als sechs Jahrzehnten an der Spitze des Konglomerats hinterlässt Buffett ein Investment-Vermächtnis, das in dieser Form einzigartig ist. Der milliardenschwere Investor Seth Klarman hat den scheidenden Starinvestor nun in einem Beitrag für The Atlantic gewürdigt – und zugleich offengelegt, was Buffetts Erfolg wirklich ausmacht.

    "Niemand sonst hat jemals ein solches Investmentvermögen von Grund auf aufgebaut", schreibt Klarman. Buffetts Leistung gleiche zwar einem Lottogewinn mit ständig steigender Auszahlung, beruhe aber nicht auf Glück, sondern auf der "konsequenten Anwendung geschickter Bemühungen". Der Kern seines Erfolgs liege im klassischen Value-Ansatz: Buffett betrachte Aktien stets als Bruchteile realer Unternehmen, die er langfristig besitzen wolle. Kursrückgänge seien für ihn kein Warnsignal, sondern häufig eine Kaufgelegenheit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Berkshire Hathaway B!
    Long
    466,48€
    Basispreis
    2,91
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    532,18€
    Basispreis
    2,87
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Klarman beschreibt Value-Investoren wie Buffett als konsequente Gegen-den-Strom-Denker mit starkem Fokus auf Disziplin und Bewertung. "Sie begeistern sich nicht für die Möglichkeit eines sofortigen Gewinns, sondern für die unerbittliche Mathematik der langfristigen Kapitalverzinsung." Diese Haltung habe Buffett über Jahrzehnte hinweg ausgezeichnet – auch in Phasen, in denen Wachstumsaktien klar dominierten.

    Besonders hebt Klarman Buffetts Fähigkeit hervor, Wesentliches von Unwichtigem zu trennen. Buffett habe sich auf wenige, hochwertige Unternehmen konzentriert, Ablenkungen konsequent ausgeblendet und seine Strategie nur dann angepasst, wenn sich echte Verbesserungen ergaben. Gleichzeitig navigierte er erfolgreich durch Marktkrisen, Boomphasen und technologische Umbrüche – und erzielte dabei kontinuierlich überdurchschnittliche Renditen.

    Ein weiterer Schlüssel sei Buffetts Lernfähigkeit gewesen. Zwar begann er als klassischer Schnäppchenjäger, entwickelte seinen Ansatz aber weiter. Unter dem Einfluss von Philip Fisher und Charlie Munger verlagerte er den Fokus zunehmend auf qualitativ hochwertige Unternehmen, selbst wenn diese nicht mehr extrem günstig waren. "Die höhere Qualität dürfte zu einer wachsenden und wertvolleren Investition führen", so Klarman.

    Buffetts größte Leistung sei letztlich nicht der Aufbau seines Vermögens, sondern seine außergewöhnliche Konstanz. Fast drei Viertel eines Jahrhunderts habe er auf höchstem Niveau investiert – unabhängig von Moden, Hypes oder öffentlichem Druck. Klarman sieht darin auch eine moralische Dimension: Buffett habe stets danach gehandelt, "das Richtige für das Unternehmen und seine Aktionäre zu tun", nicht das kurzfristig Opportunste. Gerade in einer Zeit, in der Erfolg oft losgelöst von Verantwortung betrachtet werde, sei dieses Vermächtnis besonders wertvoll.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach 60 Jahren Börse Warren Buffett kassierte Milliarden – das war sein Trick Kein Zocken, kein Hype, kein Timing. Ein Milliardeninvestor erklärt, warum Altmeister Warren Buffett fast jeden Marktzyklus überlebte – und was Privatanleger daraus mitnehmen sollten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     