Warren Buffett kassierte Milliarden – das war sein Trick

"Niemand sonst hat jemals ein solches Investmentvermögen von Grund auf aufgebaut", schreibt Klarman. Buffetts Leistung gleiche zwar einem Lottogewinn mit ständig steigender Auszahlung, beruhe aber nicht auf Glück, sondern auf der "konsequenten Anwendung geschickter Bemühungen". Der Kern seines Erfolgs liege im klassischen Value-Ansatz: Buffett betrachte Aktien stets als Bruchteile realer Unternehmen, die er langfristig besitzen wolle. Kursrückgänge seien für ihn kein Warnsignal, sondern häufig eine Kaufgelegenheit.

Der angekündigte Rückzug von Warren Buffett als CEO von Berkshire Hathaway markiert für viele Anleger das Ende einer Ära. Nach mehr als sechs Jahrzehnten an der Spitze des Konglomerats hinterlässt Buffett ein Investment-Vermächtnis, das in dieser Form einzigartig ist. Der milliardenschwere Investor Seth Klarman hat den scheidenden Starinvestor nun in einem Beitrag für The Atlantic gewürdigt – und zugleich offengelegt, was Buffetts Erfolg wirklich ausmacht.

Klarman beschreibt Value-Investoren wie Buffett als konsequente Gegen-den-Strom-Denker mit starkem Fokus auf Disziplin und Bewertung. "Sie begeistern sich nicht für die Möglichkeit eines sofortigen Gewinns, sondern für die unerbittliche Mathematik der langfristigen Kapitalverzinsung." Diese Haltung habe Buffett über Jahrzehnte hinweg ausgezeichnet – auch in Phasen, in denen Wachstumsaktien klar dominierten.

Besonders hebt Klarman Buffetts Fähigkeit hervor, Wesentliches von Unwichtigem zu trennen. Buffett habe sich auf wenige, hochwertige Unternehmen konzentriert, Ablenkungen konsequent ausgeblendet und seine Strategie nur dann angepasst, wenn sich echte Verbesserungen ergaben. Gleichzeitig navigierte er erfolgreich durch Marktkrisen, Boomphasen und technologische Umbrüche – und erzielte dabei kontinuierlich überdurchschnittliche Renditen.

Ein weiterer Schlüssel sei Buffetts Lernfähigkeit gewesen. Zwar begann er als klassischer Schnäppchenjäger, entwickelte seinen Ansatz aber weiter. Unter dem Einfluss von Philip Fisher und Charlie Munger verlagerte er den Fokus zunehmend auf qualitativ hochwertige Unternehmen, selbst wenn diese nicht mehr extrem günstig waren. "Die höhere Qualität dürfte zu einer wachsenden und wertvolleren Investition führen", so Klarman.

Buffetts größte Leistung sei letztlich nicht der Aufbau seines Vermögens, sondern seine außergewöhnliche Konstanz. Fast drei Viertel eines Jahrhunderts habe er auf höchstem Niveau investiert – unabhängig von Moden, Hypes oder öffentlichem Druck. Klarman sieht darin auch eine moralische Dimension: Buffett habe stets danach gehandelt, "das Richtige für das Unternehmen und seine Aktionäre zu tun", nicht das kurzfristig Opportunste. Gerade in einer Zeit, in der Erfolg oft losgelöst von Verantwortung betrachtet werde, sei dieses Vermächtnis besonders wertvoll.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



