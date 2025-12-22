Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 22.12.25
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.12.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR) (+0,16 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (+1,61 %), Silber (+2,76 %), Deutsche Post AG (+0,21 %), EURO STOXX 50 Price Index (-0,02 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|HT811G
|Long
|2,38
|350,41 Tsd.
|Gold
|DY7F14
|Long
|3,75
|301,23 Tsd.
|NYMEX COMEX Silber (Silver)
|DU5XE1
|Long
|203,00 Tsd.
|Gold
|NB3LFT
|Long
|4,41
|171,14 Tsd.
|Gold
|NB4T46
|Long
|34,86
|129,92 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|SW9A7N
|Long
|16,30
|36,20 Tsd.
|Rheinmetall AG
|PL9J1M
|Long
|5,88
|14,10 Tsd.
|DAX Performance
|VH2PFH
|Short
|120,84
|13,16 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|DJ80RJ
|Long
|9,45
|11,98 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|SW9A7P
|Long
|20,92
|11,44 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|PU99AH
|1,32 Mio.
|Deutsche Post AG
|
Classic
|DQ0KWV
|57,00 Tsd.
|TUI AG
|
Sonstige
|DK1BCQ
|41,80 Tsd.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|39,41 Tsd.
|Ferrari N.V.
|
Classic
|PK0QHG
|38,90 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte