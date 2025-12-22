Leichtes Minus

Ende vergangener Woche hatte der Dax mit Rückenwind von der jüngsten Leitzinssenkung sowie Inflationsdaten in den USA die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. So hatte ein Rückgang der US-Inflation die Erwartung weiterer Leitzinssenkungen 2026 untermauert. Zudem behielt die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins bei, womit der öffentlichen Hand sowie Unternehmen weiterhin die eher niedrigen Zinsen zugutekommen, mit denen die Eurozone in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026 geht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der freundlichen Tendenz am Freitag hat der deutsche Aktienmarkt am Montag ein wenig nachgegeben. Der Dax notierte gegen Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 24.270 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,5 Prozent auf 30.216 Zähler. Der EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es derweil keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.

Aus Branchensicht sind Aktien aus dem Halbleitersektor überdurchschnittlich stark gefragt. Am Freitag hatten einige Chip-Werte an der US-Technologiebörse Nasdaq stark vorgelegt: Micron und Lam Research kletterten auf Rekordhöhen, während sich AMD von ihrem jüngsten Verlust erholten. Am Montag stiegen die Titel von Infineon als Dax-Spitzenreiter um 1,9 Prozent und jene von Aixtron als bester Wert im MDax um 3,3 Prozent.

Die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis profitieren von deutlich steigenden Kupferpreisen und verzeichneten ein Kursplus von 1,9 Prozent. Am Morgen waren sie bis auf 123,30 Euro und damit ganz nah an ihr Rekordhoch von Anfang Dezember herangerückt. "Der KI-Boom hält die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem steige der Kupferbedarf in den Bereichen Elektrifizierung, Erneuerbare Energien und Rüstung. Zwar gebe es weltweit noch genügend Kupfer, doch fehle es an neuen Minen, so Stanzl.

Nach einem optimistischen Ausblick von Dürr verteuerten sich die Aktien um 4,3 Prozent. Der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen erhöhte für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss und begründete dies mit vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie verschobenen Dürr-Zahlungen in das Jahr 2026. Deshalb soll auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen.

Für die Titel von Schaeffler ging es nach einem Interview von Konzernchef Klaus Rosenfeld um 0,7 Prozent hoch. Damit notieren sie nur noch knapp unter dem höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. "Wir werden ein Unternehmen mit Rüstungsgeschäft", sagte Rosenfeld der "Süddeutschen Zeitung". Erst vor kurzem hatte Schaeffler eine Kooperation mit dem Drohnenhersteller Helsing bekannt gegeben.

Seit diesem Montag gibt es einige Wechsel in der Dax-Familie. In den MDax wurden die Aktien der Börsenneulinge Aumovio und TKMS aufgenommen, während jene von Gerresheimer und Hellofresh in den Nebenwerteindex SDax abstiegen.

Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh werden dann noch der Prothesenhersteller Ottobock , das Spielwarenunternehmen Tonies , der Biokraftstoff-Hersteller Verbio und PSI Software im SDax enthalten sein.

Verlassen müssen den SDax LPKF , Stratec , Thyssenkrupp Nucera , Formycon , Procredit und Amadeus Fire . Im Leitindex Dax gab es keine Änderungen./edh/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 41,75 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 11:46 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +12,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,54 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 262,66 Mrd.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00USD.



