Kloeckner Aktie tiefrot - 22.12.2025

Die Kloeckner Aktie ist bisher um -4,42 % auf 7,8950€ gefallen. Das sind -0,3650 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Kloeckner & Co ist ein führender Stahl- und Metallhändler mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Thyssenkrupp und ArcelorMittal. Kloeckners Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung und Integration von Industrie 4.0.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Kloeckner-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +50,96 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kloeckner Aktie damit um +5,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kloeckner eine positive Entwicklung von +86,13 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Kloeckner Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,77 % 1 Monat +54,93 % 3 Monate +50,96 % 1 Jahr +82,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kloeckner Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von Kloeckner: ein scharfer Rücksetzer von rund 5% am Verfallstag, Debatten, ob Puts/Shorts oder Gewinnmitnahmen den Druck verursachten, technische Hinweise wie ein Chartausbruch, fundamentale Bewertungen mit Szenarien über 12 €/Aktie basierend auf EBITDA-Multiples, sowie Rossmanns steigende Beteiligung (>10%) und daraus resultierende Übernahmefantasien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kloeckner eingestellt.

Informationen zur Kloeckner Aktie

Es gibt 100 Mio. Kloeckner Aktien. Damit ist das Unternehmen 787,03 Mio.EUR € wert.

Kloeckner Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kloeckner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kloeckner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.