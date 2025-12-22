    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Boeing, Tesla, Airbus und Gerresheimer – Die Analystenstimmen des Tages

    Boeing, Tesla, Airbus und Gerresheimer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Bernstein Research stuft Boeing auf "Outperform"

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 267 US-Dollar belassen. Die jüngsten Kursrückgänge europäischer und US-amerikanischer Rüstungsaktien im Zuge der Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg seien nicht gerechtfertigt, schrieb Douglas Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Egal, wie es in der Ukraine weitergehe, die Rüstungsausgaben Europas und die Waffenexporte der USA nach Europa dürften zulegen. Hinzu komme das geplante Raketenverteidigungssystem Golden Dome der USA sowie die neue Ausrichtung der US-Außenpolitik insgesamt. All das sei unter dem Strich positiv für Rüstungsunternehmen.

    Bernstein Research stuft Airbus auf "Outperform"

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus ebenfalls auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. 

    DZ Bank senkt das Kursziel für Gerresheimer

    Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Gerresheimer von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Mehrere heftige Gewinnwarnungen, geplatzte Übernahmegespräche und eine laufende BaFin-Untersuchung haben das Investorenvertrauen in die Aktie schwer angeschlagen", schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der resultierende Kurssturz führe nun zum Abstieg aus dem MDAX in den SDAX. Das neue Management des Spezialverpackungsherstellers müsse die Verschuldungssituation in den Griff bekommen.

    RBC stuft Tesla auf "Outperform"

    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

