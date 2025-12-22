Die PORR baut auch LNG-Terminals und Pipelines

Nur wenige Wochen nach Russlands Invasion in der Ukraine hat die Europäische Kommission das Programm REPowerEU vorgestellt, um Europas starke Abhängigkeit von russischen Energieimporten so schnell wie möglich zu reduzieren.

LNG-Terminals in Rekordtempo gebaut

Die EU verfolgt mit dem Ausbau von LNG-Terminals das Ziel, ihre Energieversorgung nachhaltiger und diversifizierter zu gestalten. Im Rahmen der Initiative REPowerEU hat sich Brüssel verpflichtet, die Basis der Importströme zu verbreitern: Die Kapazitäten für verflüssigtes Erdgas (LNG) sollen kräftig ausgebaut werden, damit Gaslieferungen künftig global und nicht über einzelne Pipelines erfolgen. Damit soll die strategische Abhängigkeit von geopolitisch unerwünschten Lieferanten reduziert und die Versorgungssicherheit verbessert werden.

Die deutsche Bundesregierung hat diesen Kurs übernommen und treibt den raschen Aufbau mehrerer neuer LNG-Importterminals voran, darunter Standorte wie Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Mukran und Lubmin. Einige sollen künftig auch Wasserstoff oder Wasserstoff-Derivate importieren können, um den Übergang zu klimafreundlicheren Energien zu erleichtern.

Know-how der Spezialtiefbau-Sparte gefragt

Ein LNG-Terminal ist eine Anlage, in der verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas) von Spezialtankern entladen, gespeichert und wieder in Gas zurückverwandelt wird. Danach wird es ins normale Gasnetz eingespeist. Der österreichische Baukonzern PORR Group (ISIN: AT0000609607) ist aufgrund seiner Expertise im Bereich Spezialtiefbau sowohl beim Bau des landbasierten LNG-Terminals Stade als auch bei einem ähnlichen Projekt in Brunsbüttel involviert. Beide sollen 2027 in den Regelbetrieb gehen und in einem ersten Schritt den Import von konventionellem Erdgas in flüssiger Form (LNG) ermöglichen. Die Anlagen sind zudem auch für die Nutzung von Bio-LNG und synthetischem Erdgas (SNG) ausgelegt. Künftig sollen dort auch Wasserstoffderivate angelegt, gelagert und weitertransportiert werden.

In Stade realisierte die PORR die Gründung der beiden größten LNG-Tanks Europas, mit einem Fassungsvermögen von jeweils 240.000 Kubikmetern. Die Gesamtanlage soll eine jährliche Regasifizierungskapazität von mehr als 13 Milliarden Kubikmeter ermöglichen. Die beiden LNG-Tanks in Brunsbüttel bieten eine Lagerkapazität von jeweils 165.000 Kubikmeter. Die dortigen geologischen Bedingungen erforderten eine besonders anspruchsvolle Tiefgründung. Unter der vorbereiteten Schotterlage lag eine bis zu 19 Meter dicke Kleischicht, bevor die tragfähigen Sandschichten erreicht wurden. Zeitweise arbeiteten bis zu acht Bohrgeräte parallel, um die mehr als 5.000 Pfähle innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu setzen.