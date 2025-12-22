Wirtschaft
Dax am Mittag kaum verändert - klassischer Jahresendhandel beginnt
Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag wieder auf das Niveau vom Freitagsschluss zurückgefallen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.295 Punkten berechnet, dies entspricht einem minimalen Plus gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Adidas und Siemens, am Ende Beiersdorf, Brenntag und Eon.
"Ab heute dürften die Aktienmärkte in den klassischen Jahresendhandel eintauchen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Für den Dax dürfte das bestenfalls eine Fortführung des Seitwärtstrends auf dem aktuellen Kursniveau bedeuten, für die US-Aktienmärkte eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung." Die Handelsimpulse werden in der Regel zum Jahresende weniger und das Handelsvolumen dünnt sich stark aus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1734 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8522 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 61,56 US-Dollar; das waren 1,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
teenangel1979 schrieb 29.11.25, 11:59
Geduld ist gefragt.mitdiskutieren »
Ab nächstem Jahr gibt es ja wieder eine E-Autoprämie.
Das wird Infineon im Autogeschäft sehr gut tun.
Neue Werke(Dresden,Kulim)sind am fertig werden.
Infineon ist in sämtlichen Zukunftsmärkten (KI, Robotik,Quantencomputing,Autonomes Fahren,Ern. Energien etc.) hervorragend aufgestellt!
Meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit,bis diese Perle im Chipsektor entdeckt wird!
vonHS schrieb 29.11.25, 10:00
Die Aktie des deutschen Chip-Champion zog am Freitag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld davon. Analysten glauben, dass der DAX-Konzern in den Rechenzentren der Zukunft unverzichtbar sein wird, berichtet WALLSTREET-ONLINE:mitdiskutieren »
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20218962-profitable-nische-gesichert-infineon-ki-superzyklus-jefferies-33-kurspotenzial
teenangel1979 schrieb 29.11.25, 09:29
Infineon Kurs klettert seit Tagen nach oben.mitdiskutieren »
Ich denke hier wetten schon einige auf ein starkes Jahr 2026 und positionieren sich.
Bin ebenfalls extrem positiv gestimmt,dass die Aktie nach 5 jähriger Seitwärtsbewegung 2026 endlich nach oben ausbrechen wird!
Kurse um die 50 Euro sollten Ende 2026 locker drin sein!
