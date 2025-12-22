Dax am Mittag kaum verändert - klassischer Jahresendhandel beginnt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag wieder auf das Niveau vom Freitagsschluss zurückgefallen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.295 Punkten berechnet, dies entspricht einem minimalen Plus gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Adidas und Siemens, am Ende Beiersdorf, Brenntag und Eon."Ab heute dürften die Aktienmärkte in den klassischen Jahresendhandel eintauchen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Für den Dax dürfte das bestenfalls eine Fortführung des Seitwärtstrends auf dem aktuellen Kursniveau bedeuten, für die US-Aktienmärkte eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung." Die Handelsimpulse werden in der Regel zum Jahresende weniger und das Handelsvolumen dünnt sich stark aus.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1734 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8522 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 61,56 US-Dollar; das waren 1,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.