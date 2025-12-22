    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAd Pepper Media International AktievorwärtsNachrichten zu Ad Pepper Media International
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ad Pepper Media verkauft 60% an ad agents GmbH und fokussiert auf Webgains & Solute

    ad pepper media richtet sich strategisch neu aus: Der Verkauf von 60 % an der ad agents GmbH markiert den Fokus auf skalierbare, plattformbasierte Geschäftsmodelle.

    Ad Pepper Media verkauft 60% an ad agents GmbH und fokussiert auf Webgains & Solute
    Foto: stock.adobe.com
    • ad pepper media International N.V. verkauft 60% Anteil an ad agents GmbH für ca. 4 Mio. EUR
    • Der Kaufpreis entspricht etwa dem 11-fachen EBITDA von Oktober 2024 bis September 2025
    • Die Entkonsolidierung von ad agents ist für den 31. Dezember 2025 geplant
    • Der Verkauf erfolgt im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Gruppe, weg von Digital-Agency hin zu plattformgetriebenen Geschäftsmodellen wie Webgains und solute
    • Ziel ist eine Fokussierung auf synergetische und skalierbare Geschäftsmodelle sowie die Bündelung finanzieller Ressourcen für zukünftiges Wachstum
    • Der Abschluss der Transaktion steht noch unter üblichen Bedingungen und Finanzierungszusagen der Kreditinstitute

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Ad Pepper Media International ist am 16.02.2026.

    Der Kurs von Ad Pepper Media International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,10 % im Minus.


    Ad Pepper Media International

    -0,73 %
    -3,55 %
    -7,48 %
    -18,07 %
    +38,78 %
    +56,32 %
    -43,33 %
    +112,50 %
    -68,00 %
    ISIN:NL0000238145WKN:940883





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ad Pepper Media verkauft 60% an ad agents GmbH und fokussiert auf Webgains & Solute ad pepper media richtet sich strategisch neu aus: Der Verkauf von 60 % an der ad agents GmbH markiert den Fokus auf skalierbare, plattformbasierte Geschäftsmodelle.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     