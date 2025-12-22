Ad Pepper Media verkauft 60% an ad agents GmbH und fokussiert auf Webgains & Solute
ad pepper media richtet sich strategisch neu aus: Der Verkauf von 60 % an der ad agents GmbH markiert den Fokus auf skalierbare, plattformbasierte Geschäftsmodelle.
Foto: stock.adobe.com
- ad pepper media International N.V. verkauft 60% Anteil an ad agents GmbH für ca. 4 Mio. EUR
- Der Kaufpreis entspricht etwa dem 11-fachen EBITDA von Oktober 2024 bis September 2025
- Die Entkonsolidierung von ad agents ist für den 31. Dezember 2025 geplant
- Der Verkauf erfolgt im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Gruppe, weg von Digital-Agency hin zu plattformgetriebenen Geschäftsmodellen wie Webgains und solute
- Ziel ist eine Fokussierung auf synergetische und skalierbare Geschäftsmodelle sowie die Bündelung finanzieller Ressourcen für zukünftiges Wachstum
- Der Abschluss der Transaktion steht noch unter üblichen Bedingungen und Finanzierungszusagen der Kreditinstitute
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Ad Pepper Media International ist am 16.02.2026.
Der Kurs von Ad Pepper Media International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,10 % im Minus.
