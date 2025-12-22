ANALYSE-FLASH
RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar
- RBC belässt Tesla auf "Outperform" mit 500 USD.
- Nachfrage im US-Automarkt bleibt trotz Gegenwind stark.
- Normalisierung der Elektrofahrzeug-Nachfrage 2026.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 16:47 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 414,3 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +5,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 362,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -63,84 %/+20,53 % bedeutet.
Video vom Cyberfloplager bei SpaceX:
Prof. Rieck über die schlechte Unternehmensführung bei Tesla (und Jaguar):
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Es gibt eine neue Bloomberg Doku zu den Tesla Todesfallentüren, hier der preview:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<