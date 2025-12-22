TAG Immobilien - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die TAG Immobilien Aktie. Sie fällt um -3,20 % auf 12,705€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

TAG Immobilien AG ist ein führender Anbieter von Wohnimmobilien in Deutschland, spezialisiert auf den Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Mietwohnungen. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Wertsteigerung seines Portfolios, mit starker Präsenz in Nord- und Ostdeutschland. Hauptkonkurrenten sind Vonovia und Deutsche Wohnen. TAG's Alleinstellungsmerkmal ist die regionale Stärke und ein diversifiziertes Portfolio.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TAG Immobilien Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,70 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,51 %. Im Jahr 2025 gab es für TAG Immobilien bisher ein Minus von -8,35 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

TAG Immobilien Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,24 % 1 Monat -8,51 % 3 Monate -8,70 % 1 Jahr -7,93 %

Informationen zur TAG Immobilien Aktie

Es gibt 189 Mio. TAG Immobilien Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,41 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

TAG Immobilien Aktie jetzt kaufen?

Ob die TAG Immobilien Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TAG Immobilien Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.