Saat & Saat übernimmt türkischen Bekleidungsmarktführer Aydinli Group und erweitert damit die Märkte von U.S. Polo Assn. in der Türkei, im Nahen Osten, in Osteuropa und Nordafrika

WEST PALM BEACH, FL UND ISTANBUL, TÜRKEI / ACCESS Newswire / 22. Dezember 2025 / USPA Global freut sich, die Übernahme von Aydinli Hazir Giyim San. Tic. A.S. (Aydinli Group) durch HRK Holding A.S. (Saat & Saat) bekannt zu geben. Beide Unternehmen sind Lizenzpartner von U.S. Polo Assn ., der milliardenschweren Sportmarke von USPA Global und offiziellen Marke der United States Polo Association (USPA). Als einer der größten Partner der Marke ermöglicht die Übernahme von Aydinli den Zugang zu mehr als 50 Ländern in der Türkei, dem Nahen Osten, Osteuropa und Nordafrika.

Mit der Übernahme von Aydinli erweitert Saat & Saat neben seinem sehr erfolgreichen Uhrengeschäft auch sein regionales Portfolio und steigt in die globale Bekleidungsindustrie ein. Mit mehr als 450 U.S. Polo Assn.-Geschäften und mehreren Marken-Websites wird U.S. Polo Assn. sein Rekordwachstum fortsetzen. Aydinli ist derzeit eines der führenden Einzelhandelsunternehmen in der Region mit erheblichem Wachstumspotenzial und einem gut etablierten Vertriebsnetz, das Monomarken-Geschäfte, Kaufhäuser und E-Commerce-Kanäle umfasst.

„Wir möchten Ramazan Kaya, dem Gründer und CEO von Saat & Saat, zur kürzlich erfolgten Übernahme von Aydinli gratulieren“, erklärte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, das die Marke U.S. Polo Assn. weltweit verwaltet. „Als langjähriger Partner von U.S. Polo Assn. sind wir davon überzeugt, dass dieser strategische Wandel unserer globalen Sportmarke die Möglichkeit bieten wird, unser Geschäft auszubauen und in den kommenden Jahren einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar in der gesamten Region zu erzielen.“

„Ich möchte mich auch persönlich bei Herrn Seref Safa, dem ehemaligen Vorsitzenden von Aydinli, für seine Führungsrolle und bei der TMSF für ihre langjährige Unterstützung bedanken. Gemeinsam haben wir ein starkes Fundament geschaffen, das uns in eine glänzende Zukunft führen wird“, fügte Prince hinzu.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Transaktionsprozesses wird Ramazan Kaya, CEO von Saat & Saat, die Position des CEO der Aydinli Group übernehmen.

„Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Schritt in unserer langjährigen Partnerschaft mit U.S. Polo Assn. zu gehen und unsere Präsenz in einem der dynamischsten Einzelhandelsmärkte der Welt auszubauen und zu stärken“, sagte Kaya. „Diese Übernahme ermöglicht es uns, das Wachstum zu beschleunigen, unsere Kompetenzen auszubauen und sowohl unser Unternehmen als auch die Marke für eine kraftvolle nächste Entwicklungsphase in der Türkei, dem Nahen Osten, Osteuropa und Nordafrika optimal zu positionieren.“