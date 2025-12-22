Wirtschaft
VW beendet Agenturmodell in ganz Europa
Mit dem Schritt beendet VW einen jahrelangen Konflikt mit seinen Vertriebspartnern. Der Konzern hatte den Agenturvertrieb 2020 für Elektroautos eingeführt, inspiriert vom Direktvertrieb des US-Herstellers Tesla. Dabei übernahm VW Preisgestaltung und Absatzrisiken, Händler waren in dem Modell reine Vermittler und erhielten geringere Margen. In der Praxis erwies sich das Modell als komplex und konfliktträchtig.
Noch im Frühjahr 2024 hatte VW geprüft, das Agenturmodell auch auf Verbrenner auszuweiten. Diese Pläne sind nun vom Tisch. In Deutschland war der Ausstieg bereits Ende 2024 beschlossen worden. Nun folgen alle europäischen Märkte.
Die Chinesen übernehmen die Marken irgendwann gratis oder gegen kleinen Obolus ... muss man sich keine Sorgen machen, steckt dann nur andere Technik unter dem Label.
Da AUDI den Rückwärtsgang nicht mehr gelöst bekommt, bin ich der Meinung, die Marke abzuwickeln. Kapazitäten gen SKODA und CUPRA freizumachen. Die GF's und Abteilungsleiter der deutschen Firmen werden auch bei anderen VW Marken fündig bez. eines Geschäftsautos.
Kompletter Unsinn, es wird in einer Übergangszeit mehr Geld verdient, um den Umstieg besser gestalten zu können. Die Entscheidung ist genau richtig und wird von den Unternehmen (die es am besten wissen) begrüßt.