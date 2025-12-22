VW beendet Agenturmodell in ganz Europa

Die Chinesen übernehmen die Marken irgendwann gratis oder gegen kleinen Obolus ... muss man sich keine Sorgen machen, steckt dann nur andere Technik unter dem Label.

Wüsste nicht wie das noch zu verhindern wäre, die Chinesen kontrollieren einfach die komplette Lieferkette ... von den Rohstoffen / Minen bis zum Endprodukt.

Läuft wie bei Solar, Wind, Maschinenbau ...

Hat die deutsche Industrie und Regierung Jahrzehnte verschlafen ...





Wie soll man konkurrenzfähig werden, wenn man bei Wettbewerbern einkaufen muss ?

Da hilft nicht einmal die weitere Senkung der Personalkosten durch Automatisierung / Roboter, da beim restlichen notwendigen immer noch die anderen günstiger sind.

Den Rest besorgt dann der Preisunterschied bei Energie ... die Chinesen pflastern Wüsten mit Solar zu und wir diskutieren nur jahrelang.