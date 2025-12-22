    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 88 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Kursziel für Hornbach auf 88 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Quartalsbericht.
    • Gewinn je Aktie schwächer wegen Zins- und Währungsdruck.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 88 Euro - 'Hold'
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Baumarktkonzerns sei weitgehend so wie von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sei jedoch etwas schwächer gewesen als gedacht aufgrund einer größeren Zinsbelastung und Gegenwind von der Währungsseite./ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    HORNBACH Holding

    -1,53 %
    +0,35 %
    0,00 %
    -16,89 %
    +15,52 %
    +15,44 %
    +1,90 %
    +32,79 %
    +263,33 %
    ISIN:DE0006083405WKN:608340

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 84,10 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

    HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +4,89 %/+40,64 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 88 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 88 Euro - 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Baumarktkonzerns sei weitgehend so wie von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Benjamin …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     