Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 88 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Kursziel für Hornbach auf 88 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Quartalsbericht.
- Gewinn je Aktie schwächer wegen Zins- und Währungsdruck.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Baumarktkonzerns sei weitgehend so wie von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sei jedoch etwas schwächer gewesen als gedacht aufgrund einer größeren Zinsbelastung und Gegenwind von der Währungsseite./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 84,10 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +4,89 %/+40,64 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 88 Euro
