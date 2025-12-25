S&P 500 Ausblick: Analysten sehen 2026 zweistellige Renditen

"Nach drei Jahren mit jeweils über 20 Prozent Kursgewinnen lebt der Bullenmarkt weiter", schrieb Tom Lee, Chefstratege von Fundstrat.

Die Zuversicht an der Wall Street bleibt hoch. Nach Einschätzung führender Marktstrategen steuert der US-Aktienmarkt auch im Jahr 2026 auf ein weiteres Jahr mit zweistelligen Kursgewinnen zu. Laut der jüngsten Market Strategist Survey von CNBC rechnen Analysten im Durchschnitt damit, dass der S&P 500 das kommende Jahr bei 7.629 Punkten beenden könnte. Das entspräche einem Kurspotenzial von rund 11,6 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Der Median der Prognosen liegt sogar bei 7.650 Punkten, was einem Plus von etwa 13 Prozent gleichkäme.

Rückenwind aus Geldpolitik, Fiskalpolitik und KI

Trotz zahlreicher Risiken sehen viele Strategen ein insgesamt günstiges Umfeld für Aktien. Im Zentrum steht eine Kombination aus drei positiven Faktoren: eine lockerere Geldpolitik, fiskalische Impulse und der anhaltende KI-Boom.

Für 2026 erwarten Ökonomen, dass die US-Notenbank ihre geldpolitische Lockerung fortsetzt. Gleichzeitig soll das unter der Trump-Regierung verabschiedete "One Big Beautiful Bill Act" der Wirtschaft neue Impulse verleihen, nachdem zuletzt erste Ermüdungserscheinungen sichtbar wurden. Auch die Unsicherheit rund um Zölle könnte laut Strategen an Bedeutung verlieren.

Ein weiterer zentraler Treiber bleibt Künstliche Intelligenz. Die Wall Street geht davon aus, dass sich Produktivitätsgewinne zunehmend in den Unternehmensgewinnen niederschlagen.

Die Kursziele der großen Häuser

Die Spannbreite der Prognosen bleibt dennoch beachtlich. Besonders optimistisch zeigt sich Oppenheimer-Stratege John Stoltzfus mit einem Kursziel von 8.100 Punkten. Die Deutsche Bank sieht den S&P 500 bei 8.000 Punkten, während Morgan Stanley ein Ziel von 7.800 Punkten ausruft. Am unteren Ende der Skala liegt die BofA mit 7.100 Punkten.

Weitere Prognosen stammen unter anderem von JPMorgan Chase (7.500 Punkte), Citi (7.700 Punkte), UBS (7.500 Punkte) und Barclays (7.400 Punkte). Die Mehrzahl der Institute geht damit von soliden Kursgewinnen aus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





