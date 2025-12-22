Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 168,5 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +0,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,66 %.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 186,68 Mrd..

T-Mobile US zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,43USD. Von den letzten 7 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +58,78 %/+79,75 % bedeutet.