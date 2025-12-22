ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'
- T-Mobile US bleibt bei "Market-Perform" eingestuft.
- Kursziel von Bernstein Research: 265 US-Dollar.
- Starlink könnte US-Telekommarkt stark beeinflussen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Mit Anbieter wie Starlink dürfte der US-Telekommarkt vor weiteren tendenziell einschneidenden Entwicklungen im Breitband-Segment stehen, schrieb Laurent Yoon in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft sei hingegen ein eher unwahrscheinliches Betätigungsfeld für Betreiber von LEO-Satelliten (Low Earth Orbit, niedriger Orbit). Insgesamt sollten die etablierten Telekomkonzerne daher bei den Konsumenten weiterhin mit Komplettangeboten - also Paketlösungen - punkten können./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 19:05 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 168,5 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +0,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,66 %.
Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 186,68 Mrd..
T-Mobile US zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,43USD. Von den letzten 7 Analysten der T-Mobile US Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +58,78 %/+79,75 % bedeutet.
Im Q4 Rückkäufe von weiteren 3 Milliarden USD.
Nach guten Quartalszahlen weitet im Minus, nur wegen höheren Investitionen.