    Schaeffler steigt - Rüstungspläne in 'SZ'-Interview bekräftigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler-Aktien steigen auf 4-Jahres-Hoch, +1,8%.
    • Rüstungs- und Robotikgeschäft sollen Umsatz steigern.
    • Kooperation mit Neura Robotics für humanoide Roboter.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Xetra-Kurs, Robotic-Pläne)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rüstungsfantasie hat die Aktien von Schaeffler am Montag auf ein Hoch seit etwas mehr als vier Jahren getrieben. Nach einem trägen Start zählten die Papiere am frühen Nachmittag mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 7,96 Euro zu den Favoriten im Nebenwerteindex SDax.

    Während Anleger bei den 2025 stark gelaufenen - mehr oder weniger reinen -Rüstungsaktien Rheinmetall , Hensoldt und Renk zum Wochenstart abermals Gewinne eher mitnahmen, hob sich Schaeffler von diesem Trend ab. Die Franken sind allerdings auch noch nicht allzu lang auch eine Rüstungsstory.

    Seit dem Tief im April hat sich der Wert von Schaeffler mehr als verdoppelt. Dabei spielte viel Fantasie rund um das Zukunftsthema Robotik eine Rolle, sowie zuletzt auch die Hoffnung auf eine Belebung der Autobranchen und eben auch das Rüstungsthema.

    Am Markt kommt laut einem Händler zum Wochenstart ein Interview von Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld in der "Süddeutschen Zeitung" gut an.

    Rosenfeld betont darin die wachsende Bedeutung des Rüstungsgeschäfts. "Unser heutiges Kerngeschäft wird auch in Zukunft den Großteil unseres Umsatzes bestimmen, aber eben nicht mehr ausschließlich. Bis 2035 wollen wir zehn Prozent unseres Umsatzes in neuen Geschäften machen." Unter der Annahme eines Umsatzes von 30 bis 35 Milliarden Euro bis 2025, wären das mindestens drei Milliarden Euro. "Das wird aber nicht alles aus dem Verteidigungsbereich kommen."

    Nach der vor Wochen angekündigten Kooperation Schaefflers mit dem Münchner Drohnen-Startup Helsing untermauerten die Äußerungen des Schaeffler-Chefs die Bemühungen des Unternehmens im Rüstungsbereich, kommentierte ein Händler am Morgen. Neu sei das insofern nicht wirklich, aber der Stimmung der Aktionäre wohl dennoch zuträglich.

    Neben dem Rüstungsgeschäft setzt Rosenfeld auch auf den Bereich mit humanoiden Roboter. Dieser Bereich sei kein Nischengeschäft, sondern werde "voraussichtlich ein Milliardengeschäft", erläuterte der Schaeffler-Chef. Erst Anfang November gaben die Herzogenauracher eine Partnerschaft mit dem Roboter-Spezialisten Neura Robotics bekannt. Schaeffler will künftig Schlüsselkomponenten für Roboter liefern und gleichzeitig die menschenähnlichen Roboter von Neura in seinen Produktionsprozessen einsetzen./mis/edh/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.556 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,25 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +32,05 %/+44,93 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Schaeffler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursfantasien und kurzfristige technische Signale bei Schaeffler: Nutzer erwarten Rückkehr über den einstelligen Bereich; Kursziele reichen von 8.x und rund 9,50–10 € auf Jahressicht bis 13–15 € in zwei Jahren und vereinzelt 30 € (Tenbagger) vom April-Tief. Erwähnt werden ein Insider-Kauf sowie positive Fundamental-/Robotik-/Tesla-Vergleiche; es gibt auch Zweifel wegen der Makrolage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

