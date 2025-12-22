First Phosphate schließt finale Tranche der überzeichneten Privatplatzierung ab

Saguenay, Quebec – 22. Dezember 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 19. Dezember 2025 die vierte und finale Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“), wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 7. November, 17. November, 24. November und 15. Dezember 2025 näher beschrieben, abgeschlossen hat.

Insgesamt hat das Unternehmen im Rahmen der vier Tranchen des Angebots einen Bruttoerlös von 9.615.478 $ durch die Ausgabe von 8.009.333 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 7.208.400 $ und durch die Ausgabe von 2.674.531 Hard-Dollar-Einheiten mit einem Bruttoerlös von 2.407.078 $ erzielt. Im Rahmen dieser finalen Tranche der Finanzierung hat das Unternehmen insgesamt 2.977.904 $ durch die Ausgabe von 2.053.889 Flow-Through-Aktien mit einem Bruttoerlös von 1.848.500 $ und 1.254.893 Hard-Dollar-Einheiten, bestehend aus 1.254.893 Stammaktien und 1.254.893 Warrants, mit einem Bruttoerlös von 1.129.404 $ eingenommen.

Zusammen mit diesem Angebot hat das Unternehmen seit Juni 2022 durch 10 nicht vermittelte Privatplatzierungen unter der Leitung des Managements insgesamt etwa 49,7 Millionen $ aufgebracht.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Tranche des Angebots hat das Unternehmen 24.000 Vergütungsaktien und 24.000 Vergütungswarrants ausgegeben, die bis zum 30. April 2026 zu einem Preis von 1,25 Dollar pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden können, vorbehaltlich eines vorzeitigen Verfallsdatums. Darüber hinaus möchte das Unternehmen die Angaben in seiner Pressemitteilung vom 24. November 2025 korrigieren und bestätigen, dass es im Rahmen der dritten Tranche des Angebots 52.444 Vergütungsaktien und 52.444 Vergütungswarrants ausgegeben hat. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. November 2025 bekannt gegeben, zu verwenden. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. November 2025 gegeben wurde.