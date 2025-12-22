JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Aktuelle Marktdaten zeigten, dass sich Angebot und Nachfrage nach dem iPhone mittlerweile fast die Waage hielten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vorlaufzeiten selbst für das Basismodell ließen nach./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2025 / 21:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 06:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 233,1EUR auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Samik Chatterjee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 305
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
