Infineon und Aixtron gefragt nach Chip-Rally an der Nasdaq

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 185 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +12,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 264,46 Mrd..

Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00USD.