AKTIEN IM FOKUS
Infineon und Aixtron gefragt nach Chip-Rally an der Nasdaq
- Deutsche Halbleiteraktien steigen stark dank US-Werten
- Infineon-Aktien klettern um 1,8% auf 36,47 Euro
- Aixtron gewinnt 2,6% und stoppt Abwärtstrend
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem deutschen Halbleitersektor haben am Montag im Windschatten starker US-Chipwerte überdurchschnittlich zugelegt. Für die Titel von Infineon ging es an der Spitze des Dax zuletzt um 1,8 Prozent nach oben auf 36,47 Euro. Die Papiere von Aixtron gewannen als bester Wert im MDax 2,6 Prozent auf 17,06 Euro und stoppten damit vorerst ihren jüngsten Abwärtstrend.
Am Freitag hatten einige Halbleiteraktien an der US-Technologiebörse Nasdaq stark vorgelegt: Micron und Lam Research waren auf Rekordhöhen geklettert, während sich AMD von ihrem jüngsten Verlust erholt hatten./edh/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 185 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +12,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 264,46 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00USD.
Gestern haben die Shortseller 120 000 Aktien rausgeschmissen = PDT von 0,6 auf 0,7% um den Kurs zu drücken , mal sehn ob heute wieder Shortseller dabei waren , obwohl , der Kurs ist ja mehr oder weniger stabil geblieben
Samsung Electronics to release a new range of RGB MicroLED TVs at CES 2026
https://www.microled-info.com/samsung-electronics-release-new-range-rgb-microled-tvs-ces-2026
Jetzt haben wir den Salat, zwei strukturelle Vielschreiber, die gegeneinander anreden... irgendwie so, als hätte man ChatGPT gegen Gemini kurzgeschlossen.