KI, 5,7 % Dividende und eine Value-Bewertung: Diese Aktie bietet einfach alles!

Künstliche Intelligenz war auch 2025 das überragende Börsenthema. Erneut ließen sich vor allem mit Titeln aus dem Hardware-Bereich hohe Anlagegewinne erzielen. Dabei kam es einerseits zu neuen Gewinnern wie Caterpillar (aufgrund seines Gasturbinen-Geschäfts), anderseits auch zu Verschiebungen innerhalb von Branchen. So standen im Kurs der Anlegerinnen und Anleger zuletzt Speicherchiphersteller wie Micron und SK Hynix höher als die bewährten Highflyer AMD, Broadcom und Nvidia.

Auch in der Softwarebranche hat sich einiges getan. Während Unternehmen wie Salesforce, EPAM Systems und nicht zuletzt auch SAP als Verlierer gehandelt wurden, hielt der Höhenflug von Palantir an. Andere Werte, darunter der Anbieter der Sprachlern-App Duolingo, galten erst als vielversprechende Gewinner, dann plötzlich doch als Verlierer – mit entsprechenden Folgen für die Aktienkurse.

Opera: Günstig bewerteter KI-Rohdiamant aus Norwegen

Ganz ähnlich ist es auch den Anteilen des norwegischen Browser-Anbieters Opera ergangen. Der nimmt im weltweiten Browser-Markt zwar eine Nischenstellung ein, kommt aber nichtsdestotrotz auf fast 300 Millionen monatliche aktive User – das stellt eine für Monetarisierung ausreichend große Nutzerbasis dar. Gleichzeitig arbeitet Opera in seine Browser konsequent KI-Features ein und hat mit Neon einen agentischen Browser vorgestellt, der künftig neben Werbeerlösen auch für Abonnementeinkünfte sorgen soll.

Zwar sieht sich das Unternehmen der Konkurrenz durch Chatbots wie ChatGPT und Gemini einerseits und der wachsenden KI-Integration Alphabets in seinen Chrome-Browser andererseits ausgesetzt, doch die günstige Bewertung der Aktie sowie die im Tech-Bereich fast einmalig hohe Dividendenrendite sollten Anlegerinnen und Anleger aufhorchen lassen.

Opera Chartsignale

Übergeordneter Aufwärtstrend: Opera befindet sich langfristig in einer Aufwärtsbewegung. Gegenüber dem IPO hat die Aktie aber nur moderat zugelegt.

Opera befindet sich langfristig in einer Aufwärtsbewegung. Gegenüber dem IPO hat die Aktie aber nur moderat zugelegt. Aktie in Korrektur: Seit einem Blow-Off-Top im Sommer 2023 konsolidiert die Aktie. Höheren Tiefs stehen tiefere Hochs gegenüber.

Seit einem Blow-Off-Top im Sommer 2023 konsolidiert die Aktie. Höheren Tiefs stehen tiefere Hochs gegenüber. Erstes Kaufsignal in Vorbereitung: Opera steht unmittelbar vor dem Sprung über die 50-Tage-Linie. Sollte dieser gelingen, würde ein erstes Kaufsignal vorliegen.

Opera steht unmittelbar vor dem Sprung über die 50-Tage-Linie. Sollte dieser gelingen, würde ein erstes Kaufsignal vorliegen. Neuer Schwung: In den technischen Indikatoren zeichnet sich Entspannung ab. Das könnte neben der Bewertung für neue Impulse und steigende Kurse sorgen.

Eine Top-Chance für 2026?

An die Technologiebörse NASDAQ gebracht wurde der in Oslo beheimatete Konzern im Juli 2018 zu einem Stückpreis von 12,00 US-Dollar pro Hinterlegungsschein (ADS). Das Börsendebüt war zunächst kein Erfolg, anschließend verhinderte der Bärenmarkt 2021/22 eine ansprechende Entwicklung. Die jedoch gelang nach einer Kursexplosion dann 2023. Gegenüber ihren Allzeittiefs konnte sich die Aktie zeitweise fast versechsfachen.

Seither kämpft Opera mit einer disparaten Entwicklung. Einerseits hält der übergeordnete Aufwärtstrend an, wie die höheren Tiefs anzeigen. Andererseits liegen inzwischen auch niedrigere Hochs vor, sodass die Konsolidierung nach dem Blow-Off-Top im Juli 2023 anhält.

Erste Kauf- und Entspannungssignale liegen vor

Nach einem erfolglosen Ausbruch über die Abwärtstrendlinie setzte in den vergangenen Wochen eine scharfe Korrektur ein. Die hat Opera unter die beiden gleitenden Durchschnittslinien geführt und so für Verkaufssignale gesorgt. Im Bereich von 12 US-Dollar ist die Aktie aber auf Kaufinteresse gestoßen, sodass hier ein Doppelboden vorliegt.

Der konnte von den Bullen für eine erste Erholung genutzt werden, wenngleich in der vergangenen Woche an der 50-Tage-Linie zunächst Schluss war. Deren Überwinden würde ein prozyklisches Kaufsignal darstellen, allerdings fehlt es im Wochenchart sowohl dem Relative-Stärke-Index (RSI) und dem Trendstärkeindikator MACD noch an Schwung.

Im nicht eingeblendeten Tageschart hingegen liegt der RSI mit einem Stand von über 50 Punkten aber wieder im Bereich technischer Stärke, während der MACD kurz vor dem Sprung über die Nulllinie steht, was einen neuen Aufwärtstrend anzeigen würde. Das könnte Opera nicht nur über die 50-Tage-Linie helfen, sondern auch dem Wochen-MACD beim Sprung über die Signallinie, womit für ein weiteres Entspannungssignal gesorgt wäre.

Der Trend könnte sich rasch weiter aufhellen

Solange der Doppelboden bei 12 US-Dollar beziehungsweise spätestens die Unterstützung bei 10 US-Dollar nicht nachhaltig unterschritten werden, stehen die Chancen auf eine Erholung angesichts der vor allem im Tageschart verbesserten technischen Indikatoren gut.

Dem Sprung über die 50-Tage-Linie dürfte rasch das Anlaufen des Widerstandsbereichs um 15 US-Dollar folgen, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Mittelfristig könnte ein neuer Ausbruchsversuch über die Abwärtstrendlinie bei rund 19 US-Dollar erfolgen. Ein bullishes Break dürfte für eine Anschlussrallye und womöglich neue Allzeithochs sorgen.

Eine Bewertung wie aus dem Bilderbuch

Höhere Notierungen wären auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung gerechtfertigt. Während viele KI-Gewinner mit hohen, teils absurden (Palantir) Vielfachen gehandelt werden, bietet Opera durch die Bank weg fundamental attraktive Kennzahlen.

Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt gerade mal 9,6. Das liegt sowohl gegenüber dem Branchenmittel (24,3) als auch dem 5-Jahres-Durchschnitt (21,1) um mehr als die Hälfte niedriger. Gleichzeitig wird ein Umsatzwachstum von 15 Prozent erwartet, sodass das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 0,62 unter dem Wert von 1 liegt, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Auch bei anderen Kennzahlen handelt Opera gegenüber dem Branchendurchschnitt mit Abschlägen von 35 bis 55 Prozent, was auf eine strukturelle Unterbewertung hindeutet.

Das Börseninformationsportal SeekingAlpha verleiht der Aktie für ihre Bewertung die Schulnote 1 – nicht zuletzt auch aufgrund der weit überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite von 5,7 Prozent. Die kann sich das vollständig schuldenfreie Unternehmen (Nettovermögen: 110 Millionen US-Dollar bei einem Börsenwert von 1,25 Milliarden US-Dollar) mühelos leisten.

Wall Street sieht Aktie vor deutlicher Aufwertung

Angesichts der attraktiven Unternehmensbewertung gibt es unter Analystinnen und Analysten kaum zwei Meinungen zur Aktie. Von insgesamt 7 vorliegenden Bewertungen ist Opera 6 Mal zum Kaufen und einmal zum Übergewichten empfohlen.

Als fairer Wert werden im Mittel 25,50 US-Dollar angegeben, das impliziert gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag eine Upside von 80,9 Prozent. Während die optimistischste Prognose die Aktie mit einem Ziel von 33,00 US-Dollar vor einer Verdopplung sieht, erwartet selbst der am wenigsten zuversichtliche Experte 23,00 US-Dollar und damit einen Anstieg von 63,1 Prozent.

Opera auf einen Blick

ISIN: US68373M1071

US68373M1071 Börsenwert: 1,26 Milliarden US-Dollar

1,26 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 5,7 Prozent

5,7 Prozent KGVe 2026: 9,6

9,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

