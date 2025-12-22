ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Gerresheimer - 'Verkaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für Gerresheimer auf 23 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Verkaufen" aufgrund von Problemen.
- Kurssturz führt zum Abstieg aus MDax in SDax.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Akte von Gerresheimer von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Mehrere heftige Gewinnwarnungen, geplatzte Übernahmegespräche und eine laufende BaFin-Untersuchung haben das Investorenvertrauen in die Aktie schwer angeschlagen", schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der resultierende Kurssturz führe nun zum Abstieg aus dem MDax in den SDax. Das neue Management des Spezialverpackungsherstellers müsse die Verschuldungssituation in den Griff bekommen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 26,92 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 923,60 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -6,65 %/+26,96 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.
@Emiliano_Zapata
Erstaunlich ist, dass der Hersteller für vorfüllbare Spritzenkomponenten (Gerresheimer) mehr abgestraft wird als der Hersteller des Wirsktoffes (Novo Nordisk und Eli Lilly). Letztere werden ja verklagt, wegen angeblicher Erblindung bei Nutzung der Abnehmspritze.