    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank senkt fairen Wert für Gerresheimer - 'Verkaufen'

    • DZ Bank senkt fairen Wert für Gerresheimer auf 23 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Verkaufen" aufgrund von Problemen.
    • Kurssturz führt zum Abstieg aus MDax in SDax.
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Akte von Gerresheimer von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Mehrere heftige Gewinnwarnungen, geplatzte Übernahmegespräche und eine laufende BaFin-Untersuchung haben das Investorenvertrauen in die Aktie schwer angeschlagen", schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der resultierende Kurssturz führe nun zum Abstieg aus dem MDax in den SDax. Das neue Management des Spezialverpackungsherstellers müsse die Verschuldungssituation in den Griff bekommen./rob/ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 26,92 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 13:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 923,60 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -6,65 %/+26,96 % bedeutet.


