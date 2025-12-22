Börsen Update
Börsen Update Europa - 22.12. - FTSE Athex 20 stark +1,35 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.289,99 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,24 %, Continental +0,98 %, Volkswagen (VW) Vz +0,55 %
Flop-Werte: Beiersdorf -1,40 %, Brenntag -1,12 %, Vonovia -0,87 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.269,43 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Aurubis +1,94 %, AIXTRON +1,87 %, TeamViewer +1,56 %
Flop-Werte: TAG Immobilien -2,90 %, Redcare Pharmacy -1,90 %, LEG Immobilien -1,80 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.581,00 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +4,24 %, Infineon Technologies +2,24 %, AIXTRON +1,87 %
Flop-Werte: CANCOM SE -1,91 %, freenet -1,16 %, SUESS MicroTec -1,05 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.752,77 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,24 %, Inditex +0,90 %, ENI +0,63 %
Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,21 %, Prosus Registered (N) -1,75 %, Sanofi -1,52 %
Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 5.242,33 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,63 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,02 %, STRABAG +1,27 %
Flop-Werte: EVN -3,37 %, Wienerberger -1,77 %, Lenzing -1,33 %
Der SMI bewegt sich bei 13.117,16 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Amrize +1,07 %, Logitech International +0,35 %, ABB +0,16 %
Flop-Werte: Sika -1,35 %, Roche Holding -1,13 %, Kuehne + Nagel International -0,81 %
Der CAC 40 steht bei 8.114,82 PKT und verliert bisher -0,33 %.
Top-Werte: Kering +0,95 %, STMicroelectronics +0,88 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,44 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -2,48 %, Sanofi -1,52 %, Stellantis -1,46 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.834,65 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Skanska (B) +0,96 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,65 %, SKF (B) +0,49 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,19 %, Tele2 (B) -1,06 %, SSAB Registered (A) -0,75 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.260,00 PKT und gewinnt bisher +1,35 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,05 %, Jumbo +1,44 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,18 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,99 %, Coca-Cola HBC -1,08 %, Viohalco -0,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.