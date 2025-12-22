Börsen Update Europa - 22.12. - FTSE Athex 20 stark +1,35 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.269,43 PKT und fällt um -0,24 %. Top-Werte: Aurubis +1,94 %, AIXTRON +1,87 %, TeamViewer +1,56 % Flop-Werte: TAG Immobilien -2,90 %, Redcare Pharmacy -1,90 %, LEG Immobilien -1,80 %

Der DAX bewegt sich bei 24.289,99 PKT und steigt um +0,02 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,24 %, Continental +0,98 %, Volkswagen (VW) Vz +0,55 % Flop-Werte: Beiersdorf -1,40 %, Brenntag -1,12 %, Vonovia -0,87 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.581,00 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +4,24 %, Infineon Technologies +2,24 %, AIXTRON +1,87 %

Flop-Werte: CANCOM SE -1,91 %, freenet -1,16 %, SUESS MicroTec -1,05 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.752,77 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,24 %, Inditex +0,90 %, ENI +0,63 %

Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,21 %, Prosus Registered (N) -1,75 %, Sanofi -1,52 %

Der ATX steht aktuell (13:59:53) bei 5.242,33 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,63 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,02 %, STRABAG +1,27 %

Flop-Werte: EVN -3,37 %, Wienerberger -1,77 %, Lenzing -1,33 %

Der SMI bewegt sich bei 13.117,16 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: Amrize +1,07 %, Logitech International +0,35 %, ABB +0,16 %

Flop-Werte: Sika -1,35 %, Roche Holding -1,13 %, Kuehne + Nagel International -0,81 %

Der CAC 40 steht bei 8.114,82 PKT und verliert bisher -0,33 %.

Top-Werte: Kering +0,95 %, STMicroelectronics +0,88 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +0,44 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,48 %, Sanofi -1,52 %, Stellantis -1,46 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.834,65 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Skanska (B) +0,96 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,65 %, SKF (B) +0,49 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,19 %, Tele2 (B) -1,06 %, SSAB Registered (A) -0,75 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.260,00 PKT und gewinnt bisher +1,35 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,05 %, Jumbo +1,44 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,18 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,99 %, Coca-Cola HBC -1,08 %, Viohalco -0,76 %