    A45-Brücke im Sauerland freigegeben

    Für Sie zusammengefasst
    • Rahmedetalbrücke auf A45 nach vier Jahren wieder offen.
    • Kanzler Merz lobt Zusammenarbeit, Bau kostete 170 Mio.
    • Wirtschaft erlitt 1,5 Mrd. Euro Schaden durch Sperrung.
    A45-Brücke im Sauerland freigegeben
    Foto: Siarhei - 356130783

    LÜDENSCHEID (dpa-AFX) - Mehr als vier Jahre nach der plötzlichen Sperrung ist die Rahmedetalbrücke auf der A45 im Sauerland wieder offen: Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Montag einen ersten Teil-Neubau an der wichtigen Nord-Süd-Verbindung freigegeben. Zusammen mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) schnitt Merz ein symbolisches Band durch. Kurz darauf sollte der Verkehr auf der für 170 Millionen Euro neu gebauten Brücke nach der Freigabe der Polizei wieder rollen.

    Merz bedankte sich bei der Bevölkerung in Lüdenscheid, die vier lange Jahre leiden musste. "Aus verkehrspolitischer Sicht sprechen wir aber von nur vier Jahren", sagte der Kanzler. Der Normalfall bei solchen Bauten seien acht bis zehn Jahre und manchmal mehr. Wenn alle an einem Strang ziehen, so Merz, kann so ein Projekt in vier bis fünf Jahren funktionieren. "Alle haben Hand in Hand zusammengearbeitet. Allen Beteiligten ein herzlicher Dank. Erste Klasse, was Sie hier gemacht haben."

    1,5 Milliarden Schaden für die Wirtschaft im Sauerland

    Die plötzliche Sperrung der einsturzgefährdeten Rahmedetalbrücke war vor vier Jahren ein riesiger Schock für das Sauerland. Die A45 verbindet die Region als einzige Nord-Süd-Achse mit dem Ruhrgebiet und Hessen. Die vierjährige Sperrung hatte nach Angaben von Wirtschaftsverbänden erhebliche Auswirkungen auf die Lieferketten, Unternehmen beklagten zweistellige Umsatzrückgänge. Das Institut der Deutschen Wirtschaft beziffert den Schaden für Betriebe in der Region auf rund 1,5 Milliarden Euro.

    Abgeschlossen sind die Arbeiten an der Rahmedetalbrücke noch nicht. Bislang ist nur die erste Brückenhälfte fertig. Daneben wird an einem zweiten Brückenteil gebaut. Ende 2026 sollen alle Arbeiten geschafft sein./lic/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
