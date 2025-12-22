tonies Registered (A) Aktie sackt ab - 22.12.2025

Mit einer Performance von -4,39 % musste die tonies Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von tonies Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +39,36 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +8,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,71 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei tonies Registered (A) auf +32,54 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,32 % 1 Monat +11,71 % 3 Monate +39,36 % 1 Jahr +39,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur tonies Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Ausbruchsversuch über 10 EUR und den SDax‑Einzug bei hohem Volumen, die starke Erholung seit April und Q3‑Umsatzplus (~+50%) dank Toniebox 2, Analysten‑Kaufbewertungen (KZ ~11,50–13,20 EUR), US‑Expansion und Partnerschaften, Marken‑/Netzwerkeffekt als Burggraben, aber auch Konkurrenzrisiken, Zoll‑Ausgleich per Preiserhöhung und Sorge um Squeeze‑out (33% Streubesitz).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber tonies Registered (A) eingestellt.

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd.EUR € wert.

Nach der freundlichen Tendenz am Freitag hat der deutsche Aktienmarkt am Montag ein wenig nachgegeben. Der Dax notierte gegen Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 24.270 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,5 Prozent auf 30.216 Zähler. Der …

EQS Preliminary announcement financial reports: tonies SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements tonies SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the …

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: tonies SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG 22.12.2025 / …

tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.