High Tide nimmt an der ICR-Konferenz in Orlando (Florida) teil

CALGARY, AB, 22. Dezember 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - hat heute bekannt gegeben, dass es an der ICR-Konferenz in Orlando (Florida) teilnehmen wird. An zwei Tagen sind Treffen mit institutionellen Investoren geplant. Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide, wird an einem Kamingespräch unter der Moderation von Bill Kirk, Managing Director und Senior Research Analyst bei ROTH Capital Partners, teilnehmen. Das Gespräch ist laut Programm am Dienstag, den 13. Januar 2026 um 8 Uhr früh (EST) vorgesehen.

„Die Einladung zur aktiven Beteiligung an der ICR-Konferenz ist eine große Auszeichnung für das Unternehmen High Tide und seine Geschäftsstrategie. Die ICR-Konferenz ist ein sehr selektives Forum, das nur auf Einladung zugänglich ist und führende Unternehmen der Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche mit einigen der namhaftesten institutionellen Investoren weltweit zusammenbringt. In unserer Teilnahme kommt zum Ausdruck, dass High Tide zunehmend nicht nur als Cannabisunternehmen, sondern vielmehr als führende, skalierte Einzelhandelsplattform mit starken Fundamentaldaten Anerkennung findet“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Nach einem Rekordjahr 2025 starten wir mit Schwung und Dynamik ins Jahr 2026. Die ICR-Konferenz ist die erste einer Reihe wichtiger Anlegerkonferenzen, an denen wir in diesem Jahr teilnehmen werden. Der Austausch mit großen institutionellen Investoren im Rahmen von Veranstaltungen wie der ICR-Konferenz ermöglicht es uns, die Stärken unseres Einzelhandelsmodells, unsere disziplinierte Umsetzung und unsere langfristigen Wachstumschancen in den Vordergrund zu rücken“, fügt Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.: