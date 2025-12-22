    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManulife Financial AktievorwärtsNachrichten zu Manulife Financial
    Manulife wählt Adaptive ML als Reinforcement-Learning-Engine, um Unternehmens-KI zu skalieren

    Foto: adobe.stock.com

    Die Partnerschaft beschleunigt die Weiterentwicklung von Manulifes firmeneigener KI-Plattform mit Echtzeit-Optimierung der Modelle.

    TORONTO und NEW YORK, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Manulife gab heute bekannt, dass das Unternehmen Adaptive ML ausgewählt hat, um im Rahmen seiner KI-Plattform für den Unternehmenseinsatz Technologie zur Modell-Feinabstimmung bereitzustellen. Adaptive ML, ein privates KI-Softwareunternehmen mit Sitz in New York, bietet eine Reinforcement-Learning-basierte Engine zur Feinabstimmung, Evaluierung sowie Bereitstellung von Open-Source-Small-Language-Models (SLMs) für Unternehmensanwendungen.

    Diese Fähigkeiten werden Manulife in die Lage versetzen, KI-Lösungen, die letztendlich den Wert steigern sowie das Kundenerlebnis verbessern, anzupassen und bereitzustellen. Die Adaptive Engine nutzt Reinforcement Learning (RL), um Modelle für bestimmte Geschäftsziele fein abzustimmen sowie im Laufe der Zeit genauer und effizienter zu machen. Die Adaptive Engine nutzt Reinforcement Learning (RL), um Modelle für bestimmte Geschäftsziele fein abzustimmen sowie sie im Laufe der Zeit genauer und effizienter zu machen.

    „Wir treiben den Ausbau unserer KI-Plattform weiter voran, und die Fähigkeiten von Adaptive ML versetzen uns in die Lage, bahnbrechende Lösungen bereitzustellen, die Geschwindigkeit, Genauigkeit sowie Innovation verbessern. Zusätzlich zum Einsatz großer Sprachmodelle (LLMs) für bestimmte Anwendungsfälle soll der gezielte Einsatz von spezialisierten Sprachmodellen, die auf dieser Plattform feinabgestimmt werden, sowohl Vorteile bei der Genauigkeit als auch bei der Kosteneffizienz bringen", sagte Jodie Wallis, globale Leiterin für KI bei Manulife bei Manulife. „Manulife ist stolz darauf, beim Einsatz von KI eine führende Rolle einzunehmen, und diese Partnerschaft ermöglicht uns, unseren Wettbewerbsvorsprung in einer sich rasch verändernden KI-Landschaft zu sichern. Ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie von Manulife ist es, zu einer KI-gestützten Organisation zu werden und Lösungen zu integrieren, die Mehrwert schaffen, Wachstum fördern sowie das Kundenerlebnis verbessern."

