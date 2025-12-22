    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank belässt Hellofresh auf 'Halten' - Fairer Wert 6 Euro

    • DZ Bank stuft Hellofresh auf "Halten" bei 6 Euro.
    • Fokus auf gesundschrumpfen der Kochboxen-Kategorie.
    • Ebitda-Marge soll leicht ansteigen bis 2026.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Hellofresh angesichts des Abstiegs vom MDax in den SDax auf "Halten" mit einem fairen Wert von 6 Euro je Aktie belassen. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld wolle HelloFresh die Produktkategorie Kochboxen gesundschrumpfen und qualitativ hochwertiges Wachstum im Bereich Fertiggerichte erzielen, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Mehr als ein Nullwachstum sei 2026 auf Konzernebene aber nicht zu erwarten. Der erhöhte Renditefokus sollte dennoch einen leichten Anstieg der operativen Gewinnmarge (Ebitda-Marge) ermöglichen. /rob/ajx/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 5,802 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +3,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +3,81 %/+38,41 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
