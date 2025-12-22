DZ Bank belässt Hellofresh auf 'Halten' - Fairer Wert 6 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 5,802 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +3,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,81 %.

Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +3,81 %/+38,41 % bedeutet.