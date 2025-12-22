Rosewood Hotel Group beschleunigt globale Expansion mit planmäßigen Eröffnungen im Jahr 2025; Eintritt in neuen Sektor mit dem ersten Skigebiet überhaupt

HONG KONG, 22.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Rosewood Hotel Group ("die Gruppe") gibt heute den weiteren Ausbau ihrer globalen Entwicklungspipeline mit der planmäßigen Eröffnung von Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin , dem ersten Skiresort der Gruppe, bekannt. Das neue alpine Refugium ist ein Meilenstein für die Marke und markiert Rosewoods Eintritt in einen neuen Sektor und stärkt die Präsenz der Gruppe in einigen der begehrtesten Reiseziele und wachstumsstärksten Märkte der Welt.

Zu den bevorstehenden Eröffnungen gehören Hotels, Resorts und Residenzen in Griechenland, Italien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, und den Vereinigten Staaten - was das Engagement der Gruppe für eine globale, qualitätsorientierte Expansion unterstreicht.

Dieses Debüt folgt auf sieben geplante Eröffnungen im Jahr 2025, einschließlich des Meilensteins Rosewood Residences Beverly Hills in den Vereinigten Staaten, der ersten eigenständigen Wohnimmobilie, die zum exklusiven Verkauf angeboten wird. Dies bestätigt die Expansion der Gruppe in die Kategorie der Luxuswohnungen und ihren strategischen Fokus, private Markenresidenzen neu zu definieren, indem sie Wahrzeichen in der Nachbarschaft schaffen, die sowohl emotional als auch finanziell an Wert gewinnen. Zusammen mit der bevorstehenden Eröffnung des Rosewood AMAALA in Saudi-Arabien, das der Region am Roten Meer eine erholsame Flucht der Extraklasse bescheren wird. Diese Neuzugänge unterstreichen das Engagement der Gruppe für eine qualitätsorientierte Expansion und die Steigerung der operativen Exzellenz in ihrem globalen Portfolio.

Sonia Cheng, Chief Executive Officer der Rosewood Hotel Group, sagte: "Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin, unser erstes Skigebiet, ist ein Meilenstein, der unser langfristiges Engagement für eine durchdachte Erweiterung unseres globalen Portfolios und unsere Fähigkeit, neue, erlebnisorientierte Bereiche zu erschließen, widerspiegelt."

"Wir lassen uns von einem klaren Ziel leiten: zielgerichtet zu wachsen, dauerhafte Werte zu schaffen und transformative Erfahrungen zu bieten, die in unseren Gemeinschaften Anklang finden. Während wir unsere Marken an die außergewöhnlichsten Reiseziele der Welt bringen, konzentrieren sich unsere Vision und unser Engagement weiterhin auf Qualität, Innovation und den nachhaltigen Erfolg unseres globalen Geschäfts. Ich bin dankbar für die anhaltende Unterstützung und das Vertrauen unserer Mitarbeiter, Gäste und Partner."