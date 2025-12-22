    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNurexone Biologic AktievorwärtsNachrichten zu Nurexone Biologic

    Robin M. Welbers im Interview

    Warum NurExone Biologic zu den Bridges-Awards Finalisten zählte

    Ein Gespräch mit Robin M. Welbers, Director of Corporate Partnerships, The Galien Foundation

     

    Herr Welbers, die Prix Galien Bridges Awards zeichnen wissenschaftliche Leistungen aus, die geografische und disziplinäre Grenzen überwinden. Nach welchen Kriterien beurteilen Sie, ob ein Finalist wie NurExone diese „Bridging“-Ambition tatsächlich erfüllt?

     

    Im Kern suchen wir nach Innovationen, die Disziplinen, Regionen und Entwicklungsphasen miteinander verbinden. Ein echter Bridges-Finalist vereint deshalb eine hohe wissenschaftliche Stringenz mit einem klaren Pfad in Richtung klinischer oder realer Anwendung. Besonders wichtig ist uns, wie eine Innovation den “Bau von Brücken” ermöglicht – etwa zwischen der akademischen Forschung und Industrie, zwischen Entdeckung und Anwendung oder über internationale Forschungsökosysteme hinweg.

     

    Die Preisverleihung fand am 5. Dezember 2025 im renommierten Nobel Forum auf dem Solna-Campus des Karolinska Institutet in Stockholm statt – dem Sitz des Nobelkomitees für den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Welche Bedeutung hat dieser Ort für die Bridges Awards?

     

    Das Nobel Forum steht für wissenschaftliche Exzellenz mit globaler Relevanz und ist damit ein sehr bewusst gewählter Ort für die inauguralen Bridges Awards. Er unterstreicht unseren Anspruch, Innovationen zu würdigen, die wissenschaftlich herausragend sind und das Potenzial haben, in konkrete Vorteile für Patienten übersetzt zu werden. Im Fokus stehen translational ausgerichtete Entwicklungen – vom Labor in die klinische Anwendung und von lokalen Innovationen hin zu globalen Gesundheitslösungen.

     

    NurExone entwickelt mit ExoPTEN eine exosomenbasierte Plattform für neuroregenerative Indikationen. Wie bewerten die Bridges Awards solche neuartigen Plattformtechnologien?

     

    Bei Plattformtechnologien betrachten wir sowohl die wissenschaftliche Neuartigkeit als auch die Skalierbarkeit ihres potenziellen Nutzens. Die Jury achtet auf die Robustheit der zugrunde liegenden Wissenschaft, die Vielseitigkeit der Plattform über verschiedene Indikationen hinweg und die Klarheit der translationalen Strategie. Entscheidend ist, ob eine Technologie das Potenzial besitzt, therapeutische Paradigmen nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis zu verändern.

