    Uber, Lyft und Baidu

    Autonomer Durchbruch? Ein Mega-Bündnis stellt die Branche auf den Kopf

    Uber, Lyft und Baidu starten in London Robotaxi-Tests. Die Branche erlebt ein Wettrennen – und China setzt Europa massiv unter Druck.

    Uber, Lyft und Baidu - Autonomer Durchbruch? Ein Mega-Bündnis stellt die Branche auf den Kopf
    Nach einem Bericht des Wall Street Journal verbünden sich Uber Technologies und Lyft mit dem chinesischen Tech-Konzern Baidu, um ab 2026 selbstfahrende Robotaxis in Großbritannien zu testen. London wird damit zu einem zentralen Schauplatz im globalen Wettbewerb um autonome Ride-Hailing-Dienste.

    Startschuss mit Apollo Go

    Uber plant nach eigenen Angaben einen Pilotbetrieb in London in der ersten Jahreshälfte 2026. Eingesetzt wird die Robotaxi-Einheit Apollo Go von Baidu. Das Vorhaben ist Teil der britischen Strategie, regulierte Tests selbstfahrender Fahrzeuge zu ermöglichen. Die bereits im Juli verkündete globale Kooperation zwischen Uber und Baidu erhält damit ihren ersten großen europäischen Praxistest. Baidu erklärte auf X, das Vorhaben "markiert auch den Einstieg von Apollo Go in einen weiteren wichtigen Markt für Rechtslenker" und verweist auf Erfahrungen aus Hongkong seit Ende 2024.

    Lyft zieht nach – und denkt größer

    Auch Lyft-Chef David Risher kündigt Tests in London an. Zunächst sollen Dutzende Apollo-Go-RT6-Fahrzeuge rollen, vorbehaltlich der Genehmigung. Danach wolle man deutlich wachsen. Er beschreibt die Autos auf X als "speziell für Mitfahrgelegenheiten entwickelt".

    China drängt nach Europa

    Apollo Go gilt aktuell als weltweiter Spitzenreiter im autonomen Fahren und hat laut dem Wall Street Journal bereits mehr als 17 Millionen Fahrten in 22 Städten absolviert. Gleichzeitig treibt China die Kommerzialisierung massiv voran. Unternehmen wie Momenta kooperieren mit Grab in Südostasien, WeRide und Pony AI testen bereits in Singapur. Baidu kündigte gegenüber dem Wall Street Journal zudem an, noch in diesem Jahr nach Singapur und Malaysia zu expandieren.

    Wettbewerb verschärft sich

    Auch US-Konkurrenten erhöhen den Druck. Waymo, die Alphabet-Tochter, will gemeinsam mit dem Uber-unterstützten Anbieter Moove in den britischen Markt eintreten. Waymo testet bereits aktuell in London. Für Europa bedeutet das: Autonomes Fahren verlässt die Experimentierphase und rückt in die Nähe eines regulären Geschäftsmodells. Für Investoren wird London damit zu einem entscheidenden Standort, an dem sich zeigen wird, wer Tempo, Technologie und Vertrauen der Behörden schneller gewinnt.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


