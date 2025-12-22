Duerr Aktie mit Kurssprung - 22.12.2025

Die Duerr Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,83 % auf 22,350€ zulegen. Das sind +0,825 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +211,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Duerr Aktie. Nach einem Plus von +211,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,350€, mit einem Plus von +3,83 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dürr ist ein führender Anbieter von Produktionssystemen für die Automobilindustrie, mit Fokus auf Innovation und Effizienz. Wichtige Konkurrenten sind ABB und Siemens. Ihre Stärke liegt in fortschrittlichen Lackier- und Montagesystemen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Duerr einen Gewinn von +9,30 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Duerr Aktie damit um +2,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Duerr um +0,56 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

Duerr Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,38 % 1 Monat +14,91 % 3 Monate +9,30 % 1 Jahr +2,53 %

Informationen zur Duerr Aktie

Es gibt 69 Mio. Duerr Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd.EUR € wert.

Nach den moderaten Gewinnen am Freitag ist der deutsche Aktienmarkt etwas schwächer in die kurze Handelswoche vor Weihnachten gestartet. Das Geschehen ist von einem deutlich geringeren Handelsvolumen geprägt, sodass bereits vergleichsweise kleine …

Nach der freundlichen Tendenz am Freitag hat der deutsche Aktienmarkt am Montag ein wenig nachgegeben. Der Dax notierte gegen Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 24.270 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,5 Prozent auf 30.216 Zähler. Der …

Die Dürr AG hat ihre Prognose für den freien Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 von 0-50 Mio. EUR auf 100-200 Mio. EUR angehoben und die Erwartungen an die Nettoverschuldung zum Jahresende verbessert.

Duerr Aktie jetzt kaufen?

Ob die Duerr Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Duerr Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.