SHENZHEN, China, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Guosen Securities Co., Ltd, eine der führenden umfassenden Investmentbanken und Wertpapierfirmen Chinas, stellt fest, dass der Kapitalmarkt des Landes in eine neue Phase der Reform und strategischen Umgestaltung eintritt. Nach der jüngsten Analyse des Unternehmens beschleunigen sich die Fusionen und Übernahmen (M&A) auf dem Markt für A-Aktien als wichtige Triebkraft für industrielle Modernisierung und Innovation. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 verzeichnete der Markt 3.470 Fusionen und Übernahmen, was einem Anstieg von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und 134 größere Umstrukturierungen von Vermögenswerten, was einem Anstieg von 83,56 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Guosen Securities stellt fest, dass Fusionen und Übernahmen zu einem wesentlichen Mechanismus zur Unterstützung der Realwirtschaft geworden sind, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf der Förderung neuer Produktivkräfte, dem technologischen Fortschritt, der Modernisierung von Branchen und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen liegt.

Politische Unterstützung öffnet ein neues Fenster für M&A