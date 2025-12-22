Chinas Kapitalmarkt steht vor einer neuen Welle von Fusionen und Übernahmen
SHENZHEN, China, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Guosen Securities Co., Ltd, eine der führenden umfassenden Investmentbanken und Wertpapierfirmen Chinas, stellt fest, dass der Kapitalmarkt des Landes in eine neue Phase der Reform und strategischen Umgestaltung eintritt. Nach der jüngsten Analyse des Unternehmens beschleunigen sich die Fusionen und Übernahmen (M&A) auf dem Markt für A-Aktien als wichtige Triebkraft für industrielle Modernisierung und Innovation. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 verzeichnete der Markt 3.470 Fusionen und Übernahmen, was einem Anstieg von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und 134 größere Umstrukturierungen von Vermögenswerten, was einem Anstieg von 83,56 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Guosen Securities stellt fest, dass Fusionen und Übernahmen zu einem wesentlichen Mechanismus zur Unterstützung der Realwirtschaft geworden sind, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf der Förderung neuer Produktivkräfte, dem technologischen Fortschritt, der Modernisierung von Branchen und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen liegt.
Politische Unterstützung öffnet ein neues Fenster für M&A
Guosen Securities betonte, dass die Entwicklung des Fusions- und Übernahmemarktes von der nationalen Politik stark unterstützt wird. Mit der Zusammenarbeit von Regulierungsbehörden und lokalen Regierungen hat sich offiziell ein neues politisches Fenster für Fusionen und Übernahmen geöffnet. In den vergangenen zwei Jahren hat die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde (China Securities Regulatory Commission, CSRC) eine Reihe von wegweisenden Dokumenten veröffentlicht, darunter die Sechzehn Maßnahmen zur Unterstützung der hochrangigen Entwicklung von Technologieunternehmen durch die Kapitalmärkte, die Acht Maßnahmen zur Vertiefung der Reform des STAR-Marktes und zur Förderung der technologischen Innovation und neuer Produktivkräfte und die Stellungnahmen zur Vertiefung der Reform des M&A-Marktes für börsennotierte Unternehmen.
Diese Initiativen zielen darauf ab, den Rahmen für Fusionen und Übernahmen auf dem Kapitalmarkt integrativer, anpassungsfähiger, präziser und effizienter zu gestalten. Wie Guosen Securities feststellte, ist die Reform des Fusions- und Akquisitionssystems zu einem zentralen Pfeiler der breiteren marktorientierten Reformen Chinas geworden, die sicherstellen, dass börsennotierte Unternehmen die Kapitalmärkte effektiver nutzen können, um strategische Umstrukturierungen durchzuführen.