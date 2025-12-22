Aktuelles Screening
Bank of America: Das sind die wichtigsten Aktien für 2026
Die wichtigsten Unternehmen am globalen Aktienmarkt lassen sich auf nur 20 Namen reduzieren – so die Bank of America in einem aktuellen Screening für 2026.
- Bank of America identifiziert 20 Schlüsselunternehmen.
- S&P 500 Rallye dominiert von Big-Tech, 40% Gewichtung.
- Microsoft und Eli Lilly zeigen starkes Gewinnwachstum.
Der Großteil der diesjährigen Rallye des S&P 500 lässt sich auf eine ausgewählte Gruppe von Big-Tech-Unternehmen zurückführen, da die zehn größten Unternehmen rund 40 Prozent des Index ausmachen.
Mit Blick auf das Jahr 2026 hat das globale Quant-Strategie-Team der Bank of America nach den sogenannten wichtigsten Aktien gesucht. Diese Aktien, zu denen unter anderem Microsoft und Eli Lilly gehören, weisen laut dem Institut in hohem Maße Merkmale von Risiko, Qualitätswachstum und Momentum auf.
Ein Blick auf die Namen, zeigt die gewichtige Auswahl: Microsoft, ASML, Nvidia, Alphabet, Broadcom und Netflix. Microsoft, Eli Lilly und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sind laut dem Screening die weltweit verlässlichsten Gewinnwachstumswerte.
Hier werden die beiden TOP-Aktien von dieser Liste vorgestellt.
Microsoft
Microsoft übertraf im ersten Quartal seines Geschäftsjahres die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn, gestützt durch sein Azure-Cloud-Geschäft. Die Aktie liegt 2025 bislang rund 15 Prozent im Plus. Die meisten Analysten, die den Titel beobachten, sind laut LSEG-Daten positiv eingestellt. Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent.
Eli Lilly
Der Pharmariese Eli Lilly erreichte am 25. November ein Rekord-Schlussniveau von knapp 1.110 US-Dollar je Aktie, nachdem das Unternehmen erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar überschritten hatte.
Anleger strömten in die Aktie im Zuge einer breiteren Rotation in den Gesundheitssektor und andere zyklische Marktbereiche. Zudem sind die Umsätze von Eli Lilly stark gestiegen, gestützt durch die Nachfrage nach dem Abnehmmedikament Zepbound.
Die Wall Street sieht Eli Lilly überwiegend positiv: 25 von 33 Analysten empfehlen die Aktie laut LSEG mit Buy oder Strong Buy. Die Konsens-Kursziele sehen jedoch nur noch rund 1 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn um rund 39 Prozent verteuert.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion