Bank of America: Das sind die wichtigsten Aktien für 2026

Mit Blick auf das Jahr 2026 hat das globale Quant-Strategie-Team der Bank of America nach den sogenannten wichtigsten Aktien gesucht. Diese Aktien, zu denen unter anderem Microsoft und Eli Lilly gehören, weisen laut dem Institut in hohem Maße Merkmale von Risiko, Qualitätswachstum und Momentum auf.

Der Großteil der diesjährigen Rallye des S&P 500 lässt sich auf eine ausgewählte Gruppe von Big-Tech-Unternehmen zurückführen, da die zehn größten Unternehmen rund 40 Prozent des Index ausmachen.

Ein Blick auf die Namen, zeigt die gewichtige Auswahl: Microsoft, ASML, Nvidia, Alphabet, Broadcom und Netflix. Microsoft, Eli Lilly und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sind laut dem Screening die weltweit verlässlichsten Gewinnwachstumswerte.

Hier werden die beiden TOP-Aktien von dieser Liste vorgestellt.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Microsoft übertraf im ersten Quartal seines Geschäftsjahres die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn, gestützt durch sein Azure-Cloud-Geschäft. Die Aktie liegt 2025 bislang rund 15 Prozent im Plus. Die meisten Analysten, die den Titel beobachten, sind laut LSEG-Daten positiv eingestellt. Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent.

Der Pharmariese Eli Lilly erreichte am 25. November ein Rekord-Schlussniveau von knapp 1.110 US-Dollar je Aktie, nachdem das Unternehmen erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar überschritten hatte.

Anleger strömten in die Aktie im Zuge einer breiteren Rotation in den Gesundheitssektor und andere zyklische Marktbereiche. Zudem sind die Umsätze von Eli Lilly stark gestiegen, gestützt durch die Nachfrage nach dem Abnehmmedikament Zepbound.

Die Wall Street sieht Eli Lilly überwiegend positiv: 25 von 33 Analysten empfehlen die Aktie laut LSEG mit Buy oder Strong Buy. Die Konsens-Kursziele sehen jedoch nur noch rund 1 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn um rund 39 Prozent verteuert.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,77 $ , was einem Rückgang von -10,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer