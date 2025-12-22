    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Chinas Kapitalmarkt: Massive Fusionen und Übernahmen starten jetzt

    Chinas Kapitalmarkt erlebt einen M&A-Boom: Fusionen und Übernahmen treiben Modernisierung, technologische Innovation und globale Expansion chinesischer Unternehmen voran.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Chinas Kapitalmarkt erlebt eine neue Welle von Fusionen und Übernahmen (M&A), die als Triebkraft für industrielle Modernisierung und Innovation dient.
    • Im Jahr 2025 gab es in den ersten drei Quartalen 3.470 M&A-Transaktionen, ein Anstieg von 7,93 % im Vergleich zum Vorjahr, sowie 134 größere Umstrukturierungen, was einem Anstieg von 83,56 % entspricht.
    • Die nationale Politik unterstützt aktiv die Entwicklung des M&A-Marktes, mit neuen Regelungen und Initiativen zur Förderung von Technologieunternehmen und zur Reform des M&A-Marktes.
    • Fusionen und Übernahmen sind entscheidend für die Integration von Industrieketten und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, insbesondere in aufstrebenden Sektoren wie Halbleitern und künstlicher Intelligenz.
    • Grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten nehmen zu, mit über 100 börsennotierten Unternehmen, die seit September 2024 Übernahmen im Ausland initiiert haben, deren Wert eine Billion Yuan übersteigt.
    • Die kontinuierliche Verbesserung des regulatorischen Ökosystems wird M&A als zentrales Instrument zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Industrieketten und zur Förderung nationaler strategischer Ziele positionieren.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
