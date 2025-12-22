81 0 Kommentare Chinas Kapitalmarkt: Massive Fusionen und Übernahmen starten jetzt

Chinas Kapitalmarkt erlebt einen M&A-Boom: Fusionen und Übernahmen treiben Modernisierung, technologische Innovation und globale Expansion chinesischer Unternehmen voran.

Chinas Kapitalmarkt erlebt eine neue Welle von Fusionen und Übernahmen (M&A), die als Triebkraft für industrielle Modernisierung und Innovation dient.

Im Jahr 2025 gab es in den ersten drei Quartalen 3.470 M&A-Transaktionen, ein Anstieg von 7,93 % im Vergleich zum Vorjahr, sowie 134 größere Umstrukturierungen, was einem Anstieg von 83,56 % entspricht.

Die nationale Politik unterstützt aktiv die Entwicklung des M&A-Marktes, mit neuen Regelungen und Initiativen zur Förderung von Technologieunternehmen und zur Reform des M&A-Marktes.

Fusionen und Übernahmen sind entscheidend für die Integration von Industrieketten und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, insbesondere in aufstrebenden Sektoren wie Halbleitern und künstlicher Intelligenz.

Grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten nehmen zu, mit über 100 börsennotierten Unternehmen, die seit September 2024 Übernahmen im Ausland initiiert haben, deren Wert eine Billion Yuan übersteigt.

Die kontinuierliche Verbesserung des regulatorischen Ökosystems wird M&A als zentrales Instrument zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Industrieketten und zur Förderung nationaler strategischer Ziele positionieren.





wO Newsflash

