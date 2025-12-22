    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHowmet Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu Howmet Aerospace

    Rheinmetall ist nicht dabei

    Milliardendeal in der Rüstungsbranche! Diese zwei Aktien müssen Sie jetzt kennen

    Wenige Tage vor dem Jahresende haben sich Rüstungskonzern Howmet Aerospace und Werkzeughersteller Stanley Black & Decker auf einen Milliardendeal geeinigt.

    • Howmet Aerospace kauft CAM für 1,8 Mrd. USD.
    • Stanley Black & Decker reduziert Schuldenlast erheblich.
    • Anleger freuen sich: Stanley-Aktie steigt um 6%.
    Kurz vor Weihnachten: Milliardenschwere Übernahme!

    Während sich in der ein oder anderen Führungsetage die Mehrheit der Managerinnen und Manager bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben dürfte, scheinen bei Howmet Aerospace und Stanley Black & Decker Überstunden geschuftet worden zu sein. Die beiden Unternehmen haben nur wenige Tage vor dem Jahreswechsel einen 1,8 Milliarden US-Dollar schweren Deal eingefädelt und am Montagnachmittag offiziell bekannt gegeben.

    Howmet Aerospace will mehr vertikale Integration

    Demnach wird der Hersteller von Flugzeugkomponenten, wie Flugzellen und Turbinen, Howmet Aerospace die zum Werkzeughersteller Stanley Black & Decker gehörige Tochtergesellschaft Consolidated Aerospace Manufacturing (CAM) erwerben. Die 2012 gegründete und 2020 von Stanley Black & Decker erworbene Konzerntochter stellt vor allem Schrauben- und Verbindungsteile her.

    Der Transaktionswert wird mit 1,8 Milliarden US-Dollar angegeben, die vollständig in bar bezahlt werden sollen. Das wird in der Unternehmensbilanz von Stanley Black & Decker für etwas Entspannung sorgen, denn im abgelaufenen Quartal war der Konzern netto mit knapp 6,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise dem 4,6-Fachen des EBITDA verschuldet.

    Die Kombination aus hohem Verschuldungsgrad und schwächelnder Geschäftsentwicklung lastet schon seit Jahren wie Blei auf der Aktie, des von Anlegerinnen und Anlegern geschätzten Dividendenaristokraten, der seine Ausschüttung 57 Mal in Folge erhöhen konnte. Zuletzt waren angesichts der Schulden aber Zweifel an der finanziellen Nachhaltigkeit der Dividende aufgekommen. Die dürften mithilfe der frischen Finanzmittel für das erste ausgeräumt sein.

    Bei Stanley Black & Decker kommt der Deal gut an

    Entsprechend groß ist die Freude über den überraschenden Vertragsabschluss vor allem unter Anlegerinnen und Anlegern von Stanley Black & Decker. Die Aktie legt zum Wochenauftakt um knapp 6 Prozent zu. Packen die Käuferinnen und Käufer noch etwas drauf, könnte der höchste Stand seit vergangenem März erreicht werden.

    Bei Howmet Aerospace herrscht hingegen Zurückhaltung. Die Aktie gibt um am Montag um rund 0,5 Prozent nach – die Performance in diesem Jahr ist mit einem Plus von 85,2 Prozent allerdings bereits herausragend. Von der Übernahme erwartet das Unternehmen zusätzliche Erlöse in Höhe von bis zu 495 Millionen US-Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich noch ohne Berücksichtigung von Synergieeffekten auf über 20 Prozent belaufen. Damit wird CAM zum etwa 13-Fachen des 2026 erwarteten EBITDA übernommen. Für Stanley Black & Decker, das als Gesamtkonzern mit einem erwarteten EV/EBITDA-Verhältnis von 11 bewertet wird, ein guter Deal.

    Fazit: Nur eine der beiden Aktien ist aktuell ein Kauf

    In der Rüstungsbranche kommt vor dem Weihnachtsfest noch einmal Stimmung in Form einer milliardenschweren Übernahme auf. Während der finanziell angeschlagene Dividendenkönig Stanley Black & Decker seine Verbindlichkeiten reduzieren kann, sichert sich Howmet Aerospace zusätzliches Wachstum. Auf das sind Unternehmen und Aktie nach ihrem Rekordlauf in diesem Jahr auch angewiesen, denn inzwischen ist Howmet Aerospace mit einem KGVe 2026 von 45,8 bewertet.

    Für eine Investition taugt Howmet Aerospace auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht. Das gilt schon eher für Stanley Black & Decker mit einem KGVe 12,5 und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 21. Aktuell bietet der Werkzeughersteller eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent. Die Aktie befindet sich seit der Zollpanik im Aufwind.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


