Brics-Staaten verkaufen massiv US-Staatsanleihen

"Ein anhaltender Trend ist der fortgesetzte Rückgang der Bestände an US-Staatsanleihen unter den BRICS-Staaten. Im Oktober betraf dies China (-11,8 Milliarden US-Dollar), Indien (-12 Milliarden US-Dollar) und Brasilien (-5 Milliarden US-Dollar)."

Die Bank erklärt, dass sich das Wirtschafts­bündnis "still und leise" aus dem Markt zurückzieht, da die Bestände der Länder an US-Staatsanleihen weiter sinken.

Neben den Brics-Staaten verknappten aber auch andere Länder die Staatsanleihen.

"Über den gesamten ausländischen offiziellen Sektor hinweg gingen die Bestände an Treasury Bonds und Notes um 22 Milliarden US-Dollar zurück, wurden jedoch teilweise durch einen Anstieg der Bestände an Treasury Bills um 14 Milliarden US-Dollar ausgeglichen."

Obwohl der Abverkauf bei führenden BRICS-Staaten stattfindet, sind die ING-Analysten der Ansicht, dass insbesondere Indiens Verkäufe von US-Staatsanleihen mit Maßnahmen zur Stützung der Rupie sowie mit "geopolitischen Faktoren" zusammenhängen.

Bislang, so die Bank, fängt der private Sektor einen Großteil der Lücke auf, die durch den Abbau der Engagements der BRICS-Staaten entsteht.

"Dieses Jahr hat gezeigt, dass der private Sektor mehr als bereit ist, US-Staatsanleihen zu kaufen, und unsere Einschätzung eines schwächeren US-Dollars im Jahr 2026 basiert darauf, dass ausländische Investoren ihre Absicherungsquoten bei US-Vermögenswerten erhöhen, anstatt sie vollständig zu verkaufen."

Was die Stärke des US-Dollars betrifft, erklärt die ING, dass sich dieser nach der Veröffentlichung neuer Verbraucherpreisdaten (CPI) als "überraschend widerstandsfähig“ erweist, nachdem die Zahlen die Analysten mit einer niedriger als erwarteten Jahresinflation überrascht hatten.

"Es könnte sein, dass die Zahlen zu gut erscheinen, um wahr zu sein, was eine stärkere Reaktion an den Devisen- und Zinsmärkten verhindert hat. Tatsächlich schlossen die zweijährigen US-Treasury-Renditen die gestrige Sitzung unverändert. Die Daten lassen jedoch die Aussicht auf Zinssenkungen der Fed im Jahr 2026 bestehen, wobei der Markt nun mit einer Senkung um 25 Basispunkte bis April und einer weiteren bis September rechnet."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

