    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Beben am Bond-Markt

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brics-Staaten verkaufen massiv US-Staatsanleihen

    Die ING-Bank hat eine deutliche Warnung zu den BRICS-Staaten und der Zukunft des US-Staatsanleihenmarkts ausgesprochen.

    Beben am Bond-Markt - Brics-Staaten verkaufen massiv US-Staatsanleihen
    Foto: DALL-E

    Die Bank erklärt, dass sich das Wirtschafts­bündnis "still und leise" aus dem Markt zurückzieht, da die Bestände der Länder an US-Staatsanleihen weiter sinken.

    "Ein anhaltender Trend ist der fortgesetzte Rückgang der Bestände an US-Staatsanleihen unter den BRICS-Staaten. Im Oktober betraf dies China (-11,8 Milliarden US-Dollar), Indien (-12 Milliarden US-Dollar) und Brasilien (-5 Milliarden US-Dollar)."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.440,15€
    Basispreis
    4,87
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.280,27€
    Basispreis
    5,11
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neben den Brics-Staaten verknappten aber auch andere Länder die Staatsanleihen. 

    "Über den gesamten ausländischen offiziellen Sektor hinweg gingen die Bestände an Treasury Bonds und Notes um 22 Milliarden US-Dollar zurück, wurden jedoch teilweise durch einen Anstieg der Bestände an Treasury Bills um 14 Milliarden US-Dollar ausgeglichen."

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Obwohl der Abverkauf bei führenden BRICS-Staaten stattfindet, sind die ING-Analysten der Ansicht, dass insbesondere Indiens Verkäufe von US-Staatsanleihen mit Maßnahmen zur Stützung der Rupie sowie mit "geopolitischen Faktoren" zusammenhängen.

    Bislang, so die Bank, fängt der private Sektor einen Großteil der Lücke auf, die durch den Abbau der Engagements der BRICS-Staaten entsteht.

    "Dieses Jahr hat gezeigt, dass der private Sektor mehr als bereit ist, US-Staatsanleihen zu kaufen, und unsere Einschätzung eines schwächeren US-Dollars im Jahr 2026 basiert darauf, dass ausländische Investoren ihre Absicherungsquoten bei US-Vermögenswerten erhöhen, anstatt sie vollständig zu verkaufen."

    Was die Stärke des US-Dollars betrifft, erklärt die ING, dass sich dieser nach der Veröffentlichung neuer Verbraucherpreisdaten (CPI) als "überraschend widerstandsfähig“ erweist, nachdem die Zahlen die Analysten mit einer niedriger als erwarteten Jahresinflation überrascht hatten.

    "Es könnte sein, dass die Zahlen zu gut erscheinen, um wahr zu sein, was eine stärkere Reaktion an den Devisen- und Zinsmärkten verhindert hat. Tatsächlich schlossen die zweijährigen US-Treasury-Renditen die gestrige Sitzung unverändert. Die Daten lassen jedoch die Aussicht auf Zinssenkungen der Fed im Jahr 2026 bestehen, wobei der Markt nun mit einer Senkung um 25 Basispunkte bis April und einer weiteren bis September rechnet."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7219,50Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Beben am Bond-Markt Brics-Staaten verkaufen massiv US-Staatsanleihen Die ING-Bank hat eine deutliche Warnung zu den BRICS-Staaten und der Zukunft des US-Staatsanleihenmarkts ausgesprochen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     