    Rennen im Halbleitermarkt

    IPOs im Turbo: Diese Börsenpläne schrecken sogar Nvidia auf

    Chinesische Chipentwickler stürmen an die Börsen und sammeln Milliarden. Die Regierung drückt aufs Tempo. Analysten warnen: Das kann für Nvidia gefährlich werden.

    IPOs im Turbo: Diese Börsenpläne schrecken sogar Nvidia auf
    Chinesische Chipentwickler drängen in rasantem Tempo an die Börsen. Laut Bloomberg treiben zwei spektakuläre Handelsstarts die Euphorie. Die Aktien von Moore Threads springen in Shanghai am ersten Handelstag um 425 Prozent. MetaX legt sogar 693 Prozent zu.

    MetaX Integrated Circuits (Shanghai) Ltd. Registered (A)

    -1,71 %
    -15,25 %

    Investoren wetten damit auf künftige nationale Champions und auf Chinas Ziel technologischer Unabhängigkeit – vor allem im Rennen um künstliche Intelligenz.

    Analyst sieht mögliches "Nvidia-Schreckensszenario"

    Matt Toms von Barclays spricht im Gespräch mit Bloomberg von einem dramatischen Aufholprozess. "China holt im Chip-Krieg sehr schnell auf," sagt er und warnt: "Dies würde für Nvidia und seine Lieferkette störend sein." Er verweist auf den Effekt der KI-Firma DeepSeek. In den USA sorgt das bereits für politische Alarmrufe. Abgeordnete fordern, mehrere Firmen als militärnah einzustufen.

    Hongkong und Shanghai werden zum Testfeld

    Mehrere Schwergewichte stehen jetzt vor Börsenplänen. Biren Technology will in Hongkong rund 600 Millionen US-Dollar einwerben. Die Firma entwickelt Grafikprozessoren und Cloudchips, steht aber auf der US-Entity-Liste. Baidus Chiptochter Kunlunxin peilt ebenfalls Hongkong an und gilt mit einer Bewertung von mindestens 3 Milliarden US-Dollar als Schwergewicht. Iluvatar CoreX plant laut Bloomberg ein IPO zwischen 300 und 400 Millionen US-Dollar. Enflame Technology strebt bis zu 2 Milliarden Yuan (rund 284 Millionen Euro) an und setzt auf das wachstumsorientierte STAR-Segment in Shanghai.

    Auch etablierte Namen holen frisches Kapital

    GigaDevice und Montage wollen jeweils bis zu 1 Milliarde US-Dollar über Zweitlistings in Hongkong aufnehmen. ChangXin Memory prüft eine Bewertung von bis zu 300 Milliarden Yuan (rund 42,6 Milliarden Euro) für ein Inlandslisting. Yangtze Memory denkt über ein IPO in China mit einer Bewertung über 40 Milliarden US-Dollar nach. ChangXin meldet bereits Massenproduktion moderner Smartphone-Speicherchips und greift damit globale Platzhirsche wie Samsung an.

    Signal an die Welt – und an die Märkte

    China zeigt damit Entschlossenheit. Kapital soll die Unabhängigkeit sichern, Innovation beschleunigen und internationale Anbieter unter Druck setzen. Für Anleger wird Hongkong zur entscheidenden Bewährungsprobe. Für Nvidia und die US-Techindustrie könnte es zum Problem werden – wenn Chinas Versprechen hält.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
