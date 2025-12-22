Börsenstart USA - 22.12. - US Tech 100 stark +0,68 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.253,18 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Merck & Co +1,46 %, Chevron Corporation +1,23 %, NVIDIA +0,94 %, JPMorgan Chase +0,32 %, Goldman Sachs Group +0,22 %

Flop-Werte: Walmart -1,53 %, Coca-Cola -1,47 %, 3M -1,39 %, IBM -1,18 %, Nike (B) -1,17 %

Der US Tech 100 steht bei 25.512,38 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.

Top-Werte: Microchip Technology +2,52 %, Synopsys +2,30 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +2,04 %, Alnylam Pharmaceuticals +2,03 %, Tesla +1,89 %

Flop-Werte: Fastenal -2,92 %, Seagate Technology Holdings -2,70 %, Western Digital -2,15 %, Ferrovial -1,83 %, Netflix -1,82 %

Der S&P 500 steht bei 6.867,72 PKT und gewinnt bisher +0,50 %.

Top-Werte: Stanley Black & Decker +5,60 %, Moderna +3,72 %, LKQ +3,16 %, Texas Pacific Land +2,83 %, Freeport-McMoRan +2,78 %

Flop-Werte: Dominion Energy -6,21 %, Incyte -4,21 %, Dollar Tree -3,42 %, Fastenal -2,92 %, The Hershey -2,72 %