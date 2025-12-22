    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDominion Energy AktievorwärtsNachrichten zu Dominion Energy

    Dominion Energy Aktie mit kräftigem Kurssturz - 22.12.2025

    Am 22.12.2025 ist die Dominion Energy Aktie, bisher, um -6,21 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dominion Energy Aktie.

    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com

    Dominion Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom, Erdgas und erneuerbare Energien bereitstellt. Es konkurriert mit Unternehmen wie Duke Energy und NextEra Energy und hebt sich durch starke Investitionen in saubere Energie und innovative Technologien ab.

    Dominion Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Dominion Energy Aktie. Mit einer Performance von -6,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Dominion Energy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -0,81 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dominion Energy Aktie damit um +0,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Dominion Energy auf -1,38 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

    Dominion Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,48 %
    1 Monat -5,42 %
    3 Monate -0,81 %
    1 Jahr -1,75 %

    Informationen zur Dominion Energy Aktie

    Es gibt 854 Mio. Dominion Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,70 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 22.12. - US Tech 100 stark +0,68 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dominion Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dominion Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dominion Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dominion Energy

    -1,46 %
    -0,14 %
    -5,84 %
    -0,37 %
    -2,18 %
    -10,60 %
    -16,92 %
    -17,33 %
    +40,47 %
    ISIN:US25746U1097WKN:932798



