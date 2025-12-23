Meg-Übernahme: Dieses Unternehmen setzt auf den Batterie-Boom

Altius Minerals gab am Montag bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Lithium Royalty für 520 Millionen Kanadische Dollar getroffen hat. Altius Minerals erklärte, dass die geplante Übernahme es dem Unternehmen ermöglichen wird, 37 neue Lizenzgebühren zu besitzen, wobei sich die überwiegende Mehrheit der Vermögenswerte in Kanada, Australien und Südamerika befindet.

Der gesamte erwartete Beitrag aus lizenzbasierten Einnahmen aus der Übernahme wird laut Altius Minerals bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 40 Millionen bis 60 Millionen Kanadische Dollar erreichen. Brian Dalton, Chief Executive Officer von Altius Minerals sagte dazu: "Wir sind der Ansicht, dass diese Transaktion einen starken Mehrwert für die Aktionäre schafft, indem sie eine bedeutende Pipeline von in Betrieb befindlichen, sich in Entwicklung und Bewertung befindlichen Vermögenswerten zum Basis- und Batteriemetallbereich unseres Unternehmens hinzufügt."

Gemäß den Bedingungen kann Altius den vereinbarten Preis entweder durch die Zahlung von 9,50 Kanadische Dollar in bar oder durch die Ausgabe von 0,240 einer Stammaktie von Altius Minerals begleichen. Aktionäre von Lithium Royalty, die sich nicht für Bargeld oder Altius-Aktien entscheiden, erhalten als Standardausgleich 3,16 US-Dollar pro Lithium Royalty-Aktie in bar und 0,16 Altius-Aktien pro Lithium Royalty-Aktie.

Altius gab an, dass das Unternehmen bereits einen effektiven, vorbestehenden Bruttoanteil von 8 Prozent an Lithium Royalty hält, und zwar durch den Besitz von Einheiten bestimmter Kommanditgesellschaften, die Übertragungsrechte für Aktien von Lithium Royalty besitzen. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet.

Die Aktie von Altius Minerals ist seit Jahresbeginn 37 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 24,90 Euro. Am Montag ist sie bisher 0,61 Prozent (15:45 MEZ) im Plus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

