Mega-Übernahme: Dieses Unternehmen setzt auf den Batterie-Boom

Altius Minerals gab am Montag bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Lithium Royalty für 520 Millionen Kanadische Dollar getroffen hat. Altius Minerals erklärte, dass die geplante Übernahme es dem Unternehmen ermöglichen wird, 37 neue Lizenzgebühren zu besitzen, wobei sich die überwiegende Mehrheit der Vermögenswerte in Kanada, Australien und Südamerika befindet.

Der gesamte erwartete Beitrag aus lizenzbasierten Einnahmen aus der Übernahme wird laut Altius Minerals bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 40 Millionen bis 60 Millionen Kanadische Dollar erreichen. Brian Dalton, Chief Executive Officer von Altius Minerals sagte dazu: "Wir sind der Ansicht, dass diese Transaktion einen starken Mehrwert für die Aktionäre schafft, indem sie eine bedeutende Pipeline von in Betrieb befindlichen, sich in Entwicklung und Bewertung befindlichen Vermögenswerten zum Basis- und Batteriemetallbereich unseres Unternehmens hinzufügt."