    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAltius Minerals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Altius Minerals Corporation

    Spannende Aktie!

    1905 Aufrufe 1905 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mega-Übernahme: Dieses Unternehmen setzt auf den Batterie-Boom

    Altius Minerals kauft Lithium Royalty für 520 Millionen Kanadische Dollar und stärkt sein Batterie- und Basismetallgeschäft. Die Aktie von Altius Minerals zeigt sich seit Jahresbeginn stark und 37 Prozent im Plus.

    Für Sie zusammengefasst
    Spannende Aktie! - Mega-Übernahme: Dieses Unternehmen setzt auf den Batterie-Boom
    Foto: CFOTO - Picture Alliance

    Altius Minerals gab am Montag bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Lithium Royalty für 520 Millionen Kanadische Dollar getroffen hat. Altius Minerals erklärte, dass die geplante Übernahme es dem Unternehmen ermöglichen wird, 37 neue Lizenzgebühren zu besitzen, wobei sich die überwiegende Mehrheit der Vermögenswerte in Kanada, Australien und Südamerika befindet. 

    Der gesamte erwartete Beitrag aus lizenzbasierten Einnahmen aus der Übernahme wird laut Altius Minerals bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 40 Millionen bis 60 Millionen Kanadische Dollar erreichen. Brian Dalton, Chief Executive Officer von Altius Minerals sagte dazu: "Wir sind der Ansicht, dass diese Transaktion einen starken Mehrwert für die Aktionäre schafft, indem sie eine bedeutende Pipeline von in Betrieb befindlichen, sich in Entwicklung und Bewertung befindlichen Vermögenswerten zum Basis- und Batteriemetallbereich unseres Unternehmens hinzufügt."

    Gemäß den Bedingungen kann Altius den vereinbarten Preis entweder durch die Zahlung von 9,50 Kanadische Dollar in bar oder durch die Ausgabe von 0,240 einer Stammaktie von Altius Minerals begleichen. Aktionäre von Lithium Royalty, die sich nicht für Bargeld oder Altius-Aktien entscheiden, erhalten als Standardausgleich 3,16 US-Dollar pro Lithium Royalty-Aktie in bar und 0,16 Altius-Aktien pro Lithium Royalty-Aktie.

    Altius Minerals Corporation

    -1,81 %
    +1,41 %
    +3,92 %
    +26,76 %
    +43,67 %
    +67,33 %
    +183,15 %
    +288,47 %
    +165,76 %
    ISIN:CA0209361009WKN:172912

    Lithium Royalty

    +0,43 %
    +26,65 %
    +43,39 %
    +58,40 %
    +40,93 %
    -45,00 %
    ISIN:CA53680W1059WKN:A3D76R

    Altius gab an, dass das Unternehmen bereits einen effektiven, vorbestehenden Bruttoanteil von 8 Prozent an Lithium Royalty hält, und zwar durch den Besitz von Einheiten bestimmter Kommanditgesellschaften, die Übertragungsrechte für Aktien von Lithium Royalty besitzen. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet.

    Die Aktie von Altius Minerals ist seit Jahresbeginn 37 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 24,90 Euro. Am Montag ist sie bisher 0,61 Prozent (15:45 MEZ) im Plus. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spannende Aktie! Mega-Übernahme: Dieses Unternehmen setzt auf den Batterie-Boom Altius Minerals kauft Lithium Royalty für 520 Millionen Kanadische Dollar und stärkt sein Batterie- und Basismetallgeschäft. Die Aktie von Altius Minerals zeigt sich seit Jahresbeginn stark und 37 Prozent im Plus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     