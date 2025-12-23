Entlassungen beginnen 2026
Kosten-Schock bei Telefonica: Stellenabbau kostet 2,5 Milliarden Euro!
Telefonica streicht 5.500 Stellen und nimmt dafür 2,5 Milliarden Euro Kosten in Kauf. Ab 2028 erwartet der Konzern jährliche Einsparungen von 600 Millionen Euro.
Telefonica wird laut einer am Montag bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Mitteilung Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro (2,94 Milliarden US-Dollar) für den Abbau von rund 5.500 Arbeitsplätzen verzeichnen. Das Unternehmen teilte mit, dass es eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften getroffen hat, um Ausstiegspläne umzusetzen, die ab 2028 zu durchschnittlichen jährlichen Kosteneinsparungen von etwa 600 Millionen Euro führen werden.
Laut Telefonica wird sich die Maßnahme ab 2026 positiv auf die Barmittelgenerierung auswirken, wobei die Entlassungen bereits im ersten Quartal 2026 beginnen könnten.
Die Telefonica-Aktie ist 2025 bisher mehr als 14 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 3,41 Euro. Vor kurzem gab JPMorgan ein "Hold"-Rating für die Aktie zu einem Kursziel von 3,90 Euro
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Telefonica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 3,42EUR auf Tradegate (22. Dezember 2025, 16:41 Uhr) gehandelt.