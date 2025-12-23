    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelefonica AktievorwärtsNachrichten zu Telefonica

    Entlassungen beginnen 2026

    Kosten-Schock bei Telefonica: Stellenabbau kostet 2,5 Milliarden Euro!

    Telefonica streicht 5.500 Stellen und nimmt dafür 2,5 Milliarden Euro Kosten in Kauf. Ab 2028 erwartet der Konzern jährliche Einsparungen von 600 Millionen Euro.

    Telefonica wird laut einer am Montag bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Mitteilung Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro (2,94 Milliarden US-Dollar) für den Abbau von rund 5.500 Arbeitsplätzen verzeichnen. Das Unternehmen teilte mit, dass es eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften getroffen hat, um Ausstiegspläne umzusetzen, die ab 2028 zu durchschnittlichen jährlichen Kosteneinsparungen von etwa 600 Millionen Euro führen werden.

    Laut Telefonica wird sich die Maßnahme ab 2026 positiv auf die Barmittelgenerierung auswirken, wobei die Entlassungen bereits im ersten Quartal 2026 beginnen könnten.

    ISIN:ES0178430E18WKN:850775

    Die Telefonica-Aktie ist 2025 bisher mehr als 14 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 3,41 Euro. Vor kurzem gab JPMorgan ein "Hold"-Rating für die Aktie zu einem Kursziel von 3,90 Euro ab. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

    Die Telefonica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 3,42EUR auf Tradegate (22. Dezember 2025, 16:41 Uhr) gehandelt.



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Paul Späthling
