    Tesla auf Rekordhoch - RBC erwartet Normalisierung der Nachfrage

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla-Aktien erreichen Rekordhoch bei 499 US-Dollar.
    • Analystenkommentar hebt robuste Nachfrage im Dezember hervor.
    • Tech-Aktien profitieren von positiver KI-Stimmung.
    NEW YORK (dpa-AFX) - In einem für Technologie-Aktien weiterhin günstigen Umfeld haben die Papiere von Tesla am Montag ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Die Anteilscheine des Elektroautobauers erreichten bei fast 499 US-Dollar eine Bestmarke und überboten damit ihren erst am Mittwoch letzter Woche erreichten alten Höchststand.

    Zuletzt stand bei den Tesla-Aktien ein Plus von 2,1 Prozent auf gut 491 Dollar zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im moderat steigenden Technologie-Index Nasdaq 100 . Börsianer verwiesen auf einen positiv aufgenommenen Analystenkommentar. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Experte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren.

    Generell profitieren die Aktien der großen Tech-Konzerne von der weiterhin positiven Stimmung mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz, nachdem der Speicherchiphersteller Micron in der vergangenen Woche mit seinem Ausblick Optimismus verbreitet hatte. Bei Tesla läuft derweil die Wette auf autonomes Fahren weiter./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 230,7 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 16:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +5,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 362,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -63,86 %/+20,47 % bedeutet.




