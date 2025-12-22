Gofore übernimmt esentri AG und stärkt Präsenz im DACH-Raum

ETTLINGEN, DE / ACCESS Newswire / 22. Dezember 2025 / Gofore hat heute den Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Aktien der esentri AG unterzeichnet. esentri ist ein wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Strategie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Zu den Kunden zählen Organisationen aus den Bereichen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, produzierende Industrie sowie der öffentliche Sektor. Das Unternehmen beschäftigt rund 110 Expert:innen und ist in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein tätig. Beide Organisationen verbindet ein gemeinsames Verständnis von Qualität und eine konsequent menschenzentrierte Herangehensweise an digitale Transformation: Technologie wird als Mittel verstanden, um Organisationen, Mitarbeitende und Gesellschaft nachhaltig zu stärken - nicht als Selbstzweck.

Die Transaktion im Überblick

Gofore hat heute den Erwerb sämtlicher Anteile an der Esentri AG vereinbart. Der Unternehmenswert von Esentri beträgt 10 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion ist für den 2. Januar 2026 vorgesehen. Der Kaufpreis wird zu 70 Prozent in bar und zu 30 Prozent in Aktien beglichen. Er basiert auf einem schuldenfreien Unternehmenswert von 10 Millionen Euro sowie einem Netto-Cash- und Working-Capital-Adjustment von rund 1,7 Millionen Euro. Für den Aktienanteil wurde eine gezielte Kapitalerhöhung beschlossen, die separat kommuniziert wurde.

Mit der Akquisition setzt Gofore seine Wachstumsstrategie in ausgewählten Branchen in der DACH-Region konsequent fort. Gemeinsam wird das Unternehmen künftig mit mehr als 200 Expert:innen in allen deutschsprachigen Ländern präsent sein und einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro erzielen. Der Zusammenschluss stärkt insbesondere die Position von Gofore im Finanz- und Public-Sektor sowie im Industrieumfeld und erweitert das Leistungsportfolio unter anderem in den Bereichen Managementberatung, Cloud sowie Data & AI. Zu den Kunden von esentri zählen unter anderem die Finanzierungsgesellschaft Mercator Leasing, die ERV Reiseversicherung, der Antriebstechnik-Spezialist SEW Eurodrive (auch mit Fertigung von Industriegetrieben in Finnland), der Pumpen- und Ventilhersteller KSB sowie das IT-Ministerium Liechtensteins, die Krankenkasse KKH und die Schweizer Bahngesellschaft Rhätische Bahn.