    Gerresheimer: Umsatzkorrektur bei Bill-and-Hold-Deals – Was Anleger wissen müssen

    Die Gerresheimer AG steht vor einer bedeutenden Korrektur ihrer Finanzzahlen: Umsatzbuchungen aus Bill-and-Hold-Geschäften werden neu bewertet und in spätere Jahre verschoben.

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
    • Gerresheimer AG korrigiert Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen in Höhe von rund 28 Mio. Euro im Konzernabschluss 2024.
    • Eine externe Untersuchung ergab, dass die Umsatzbuchungen nicht den IFRS-Anforderungen entsprachen und systematisch zu früh erfasst wurden.
    • Die Korrektur wird im Konzernabschluss 2025 in den Vorjahreszahlen vorgenommen, wobei die 28 Mio. Euro in das Geschäftsjahr 2025 verschoben werden.
    • Die berichteten Umsätze für 2024 werden voraussichtlich um rund 1 % (ca. 18 Mio. Euro) gesenkt, ebenso das Adjusted EBITDA und das Adjusted EPS.
    • Gerresheimer AG wird künftig keine neuen Bill-and-Hold-Vereinbarungen mehr berücksichtigen und auf diese Praxis verzichten.
    • Die Gesellschaft kooperiert weiterhin vollumfänglich mit der BaFin im Rahmen der Prüfung des Konzernabschlusses 2024.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Gerresheimer ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,41EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,67 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,68EUR das entspricht einem Plus von +0,99 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.740,71PKT (-0,04 %).


    Gerresheimer

    +3,64 %
    -4,11 %
    +13,32 %
    -39,05 %
    -60,75 %
    -57,69 %
    -69,63 %
    -61,93 %
    -36,55 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E





