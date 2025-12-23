DAX-Loser im Chartcheck: Wo lauert 2026 die größte Turnaround-Chance?

Sofern in den wenigen noch verbliebenen Handelstagen nicht noch etwas völlig Unerwartetes geschieht, steuert der deutsche Aktienmarkt auf den Abschluss eines erfolgreichen Börsenjahres zu.

Mit einem Plus von 21,8 Prozent hat der DAX den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+16,9 Prozent) klar outperformen können. Für den Nebenwerteindex SDAX ist es mit einem Plus von 22,1 Prozent sogar noch ein kleines bisschen besser gelaufen.

... allerdings gab es auch einige deutliche Verlierer

Trotzdem gab es auch eine ganze Reihe von Verlierern. Im DAX waren die größten drei (in aufsteigender Reihenfolge) Konsumgüterkonzern Beiersdorf mit einem Minus von 24,9 Prozent, Sportartikelhersteller Adidas mit Verlusten von 29,6 Prozent sowie Aromahersteller Symrise mit Abgaben von 33,2 Prozent. Hier hat der schwache Trend in der Chemiebranche voll durchgeschlagen!

Je höher die Verluste, desto größer sind umgekehrt die Hoffnungen auf einen Turnaround im kommenden Jahr. Wie die Chancen stehen, soll ein Chart-Schnellcheck klären!

Konsumgüterhersteller Beiersdorf leidet unter der anhaltend schwachen Verbraucherstimmung. Die Aktie handelte in den vergangenen 11 Monaten in einem Abwärtstrendkanal, konnte diesen jüngst aber nach einer Bodenbildung im Bereich zwischen 88 und 90 Euro verlassen. Hierfür waren bullishe Divergenzen in den technischen Indikatoren RSI und MACD verantwortlich.

Mit dem Sprung des MACD über Nulllinie sowie dem Überwinden der 50-Tage-Linie durch die Aktie wurden prozyklische Kaufsignale ausgelöst. Um diese zu verteidigen, müssen sich die Käuferinnen und Käufer jetzt an der unter Druck stehenden 50-Tage-Linie beweisen. Kann die grundsätzlich stark verbesserte Ausgangslage erhalten werden, ist dank der Fortschritte in den technischen Indikatoren eine Erholung bis mindestens zur 200-Tage-Linie möglich.

Anders als Beiersdorf hat Adidas trotz der Erholung der vergangenen Tage seinen Abwärtstrendkanal noch nicht verlassen können. Das wäre erst im Bereich von 180 Euro der Fall. Hierfür muss zunächst jedoch die 50-Tage-Linie bei 167,41 Euro überwunden werden. Genau daran scheiterten die Bullen in den vergangenen Tagen. Das bringt den kurzfristigen Aufwärtstrend in Gefahr, wie der MACD anzeigt, der bereits wieder unter die Nulllinie zu fallen droht.

Solange die Unterstützung bei 160 Euro behauptet werden kann, stehen die Chancen auf eine nachhaltige Erholung jedoch gar nicht schlecht, denn auch hier liegen bereits seit etlichen Wochen bullishe Divergenzen sowohl im RSI als auch im MACD vor. Neben dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal stellt das Erreichen der 200-Tage-Linie bei rund 190 Euro ein erstes Ziel dar.

Noch am Anfang einer Bodenbildung steht nach einem Minus von mehr als einem Drittel in diesem Jahr die Symrise-Aktie. Vor wenigen Tagen setzte die Aktie ganz knapp auf einem langfristigen Unterstützungsbereich auf, nachdem sie zuvor auf den niedrigsten Stand seit Januar 2019 gefallen war. Das genügte bereits für eine erste Erholung.

Auch beim Aromahersteller sind schon seit mehreren Monaten bullishe Divergenzen zu beobachten, damit steigen die Chancen auf eine Trendwende stetig. Prozyklische Kaufsignale sind hier aber deutlich weiter entfernt als bei Adidas oder Beiersdorf. Zumindest ein erstes Entspannungssignal hat sich im MACD mit dem Sprung über die Signallinie ergeben. Das sollte als Ausgangsbasis für einen Anstieg in Richtung 50-Tage-Linie beziehungsweise dem Widerstand bei 75 Euro bereits genügen.

Fazit: Beiersdorf technisch am besten, Adidas aber attraktiver bewertet

Trotz angeschlagener Chartbilder handeln inzwischen alle drei DAX-Verlierer mit Erholungschancen. Hierfür sind vor allem bullishe Divergenzen in den technischen Indikatoren verantwortlich. Bei Beiersdorf haben diese bereits zum Verlassen das Abwärtstrendkanals und einem ersten Kaufsignal geführt. Bei Adidas könnte ein solches mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie unmittelbar bevorstehen, während Symrise aus technischer Perspektive aktuell mit der am wenigsten aussichtsreichsten Ausgangslage handelt.

Mit Blick auf die Bewertungen der Unternehmen bietet Adidas angesichts eines KGVe 2026 von 14,9 das attraktivste Gesamtpaket – vor allem mit Blick auf die Olympischen Winterspiele sowie die Fußballweltmeisterschaft. Symrise handelt mit dem 17,3-Fachen seiner erwarteten Gewinne und damit deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Beiersdorf hingen kann mit einem KGVe von 20,1 bereits als fair bezeichnet werden. Der Branchendurchschnitt liegt hier bei 20,6.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion