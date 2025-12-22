Euro startet mit Kursgewinnen in die Weihnachtswoche

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25901/board/20251217123222-bild-2025-12-17-123213692.png





Stark!





Anfang des Jahres bei 2600 USD. Als wir im März die 3000 durchbrachen war das ein Überschallknall. Es war sich nicht jeder sicher, ob nicht ein starker Rücksetzer kommt. Von April bis Ende August ging es dann seitwärts.. erstmal abwarten, in welche Richtung es weitergeht => natürlich nach oben - to the moon!





September dann der Megasatz, Schallmauer 4000, ATH ins Unendliche. Wow. Als dann auf sämtlichen Fernseh- und Zeitungskanälen Werbung für Gold gemacht wurde, hieß es aufpassen. Dann kann auch prompt der starke Rücksetzer, der jetzt mühsam wieder aufgeholt wurde.





Über 60% in USD in einem Jahr - der Wahnsinn - hat viele von uns ein ordentliches Stück vorangebracht :-)





fernotroll, nicolani, ilse haben momentan Mal nachgelassen, ist auch kein Fehler. Die kommen wieder, wenn es schlecht läuft :-)





Macht Spaß, all die Jahre mitzulesen und den mood für den Goldbesitz zu behalten. Hat echt viel gebracht hier!





LG, Flynn



