Pferdewetten.de: Kooperation mit bet3000 wird konkretisiert
Die pferdewetten.de AG stellt die Weichen für ihre Zukunft: neue Partnerschaft, frisches Kapital, positives Gutachten – und ehrgeizige Ziele ab 2026.
Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
- pferdewetten.de AG hat eine Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit konkretisiert.
- Eine Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 2,04 Mio. Euro wurde erfolgreich durchgeführt.
- Das IDW S6 Gutachten zur Sanierungsfähigkeit des Unternehmens wurde positiv abgeschlossen.
- Der Vorstand erwartet ab 2026 einen jährlichen EBIT-Beitrag in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionen Euro-Betrags.
- Die ursprünglich geplante flächendeckende Nutzung der sportwetten.de-Software wird nicht in vollem Umfang umgesetzt.
- CEO Pierre Hofer äußerte Dank an die Investoren und betonte die Zuversicht für das Geschäftsjahr 2026.
Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,94 % im
Plus.
-1,85 %
-11,11 %
-13,22 %
-19,75 %
-22,89 %
-77,04 %
-78,10 %
+2,31 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
